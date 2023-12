Leverkusen: Die Meisterschale als Weihnachtswunsch

Deutschlands fünfmaliger Vizemeister will gegen Bochum am Mittwoch makellos in die Winterpause abtreten. Warum Leverkusen auf der Erfolgswelle schwimmt – aber auch gewarnt ist.

Die besinnlichste Zeit des Jahres lädt zum Träumen ein. Und so ist es kaum verwunderlich, dass in Leverkusen, unmittelbar vor Weihnachten, die Ansagen deutlicher werden. „Nur der eine Wunsch. Jahr für Jahr. Eines Tages wird er wahr“, war am Sonntag (3:0-Sieg gegen Frankfurt) auf einem Fantransparent zu lesen. Dazu hielt der Grinch eine Meisterschale in den Händen.

Die Hoffnung, dass der insgesamt fünfmalige Vizemeister endlich den ersten Bundesligatitel in Deutschland einfährt, ist groß wie nie. Selbst Trainer Xabi Alonso ließ sich von der aktuellen Euphorie um die Werkself bzw. den Tabellenführer anstecken: „Die Fans können feiern, sie können träumen. Es ist super, dass wir ihnen dieses Gefühl geben können“, sagte er.