Das Chaos ist perfekt: Teilneuwahl in Berlin

Das Bundesverfassungsgericht urteilt für eine Neuauflage der Bundestagswahl in Teilen der Hauptstadt. An den Mehrheitsverhältnissen im Bund wird dies nichts ändern.

Es ist ein Winter des Missvergnügens in Berlin. Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) liegt mit dem Coronavirus darnieder. Finanzminister Christian Lindner (FDP) versucht nach Kräften, die Budgetlöcher zu stopfen. Und nun hat das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe auch noch die Bundestagswahl vom September 2021 in Teilen Berlins annulliert und eine Wahlwiederholung in rund einem Fünftel der Wahlbezirke der deutschen Hauptstadt verfügt. Das Wahlchaos in Berlin ist damit perfekt.

Die Verfassungsrichter meinen es nicht gut mit der früheren Stadtregierung und der Ampelkoalition – und nur für die Corona-Erkrankung des Kanzlers kann die Politik die Justiz nicht haftbar machen. Ende des Vorjahrs hatte das Berliner Verfassungsgericht die Wahlwiederholung in ganz Berlin mit den „schwerer systemischen Mängeln“ bei der Bundestagswahl am 26. September 2021 begründet. Die Neuwahl im heurigen Februar stellte dann die politischen Verhältnisse auf den Kopf: Eine CDU/SPD-Koalition löste die rot-grün-rote Regierung ab. Und erst vor wenigen Wochen warfen die Karlsruher Richter das Budget der Ampelregierung als verfassungswidrig zurück, was die Koalition aus SPD, Grünen und FDP in arge Nöte bringt.

Lange Schlangen, falsche Wahlkarten