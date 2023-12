Russen richten Antennen in Wien neu aus

Neuer Fokus der russischen Satellitenspionage in Österreich dürfte der Nahe Osten sein. Bedeutung der Wiener Lauschstation ist für Russen bisher ungebrochen.

Wien. Richtet jemand eine Antenne auf seinem Hausdach neu aus, wird er damit üblicherweise wenig Beachtung finden. Nicht so ist es, wenn es um die Parabolantennen auf den Dächern der „Russencity“ in der Wiener Donaustadt geht. In der abgeschotteten, 40.000 Quadratmeter großen Diplomatensiedlung thronen auf einem der Hauptgebäude mehrere große Antennen. Sie sollen dem Abhören von Satelliten dienen, laut Recherchen des Journalisten Erich Moechel ist die Wiener Dependance in diesem Bereich gar die EU-Leitstation für die russische Informationsgewinnung.