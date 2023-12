„Kurswechsel“: SPÖ beschafft Mehrheit für Amtsgeheimnis-Aus

Tauwetter zwischen SPÖ und ÖVP: Nachdem die Roten letzte Woche dem türkis-grünen Raumwärme-Gesetz zustimmten, sind sie nun auch bei der Informationsfreiheit an Bord.

Bald ist es drei Jahre her, dass die Bundesregierung eines ihrer Prestigeprojekte auf die Zielgerade bringen wollte: Im Februar 2021 wurde ein Entwurf für das sogenannte Informationsfreiheitsgesetz vorgelegt, der Kern des Vorhabens ist das Ende des Amtsgeheimnisses. Nur: Abgeschafft wurde es bisher immer noch nicht. Mehr als zwei Jahre lang konnte man sich nicht auf Details einigen, erst im Herbst 2023 wurde ein überarbeiteter Vorschlag vorgestellt. Und das nicht gerade zurückhaltend: Vizekanzler Werner Kogler (Grüne) bezeichnete die Regierungspläne als „monumental“ und „historisch“, er sprach von einer „Transparenz-Revolution“. Verfassungsministerin Karoline Edtstadler (ÖVP) sah einen „Paradigmenwechsel nach rund 100 Jahren Amtsgeheimnis“.

Zweidrittelmehrheit nötig

Der im Herbst vorgestellte Gesetzesentwurf von ÖVP und Grünen sieht eine „Informationspflicht“ vor, sodass etwa „Organe des Bundes, der Länder und Gemeinden“ bereits von sich aus Dokumente „von allgemeinem Interesse“ offenlegen müssen. Konkret bedeutet das: Laut dem neuen Gesetz sollen etwa „Gutachten, Umfragen und Verträge“ allen zugänglich gemacht werden, man könne künftig also beispielsweise auch die Kosten für den örtlichen Sportplatz erfragen, hieß es. Konkrete Papiere sind binnen vier Wochen nach Bürgeranfragen auszuhändigen, auf das Amtsgeheimnis darf dabei nicht mehr verwiesen werden.

Allein: Beschlossene Sache ist das im türkis-grünen Regierungsprogramm verankerte Vorhaben immer noch nicht. Für die Reform ist nämlich eine Änderung der Verfassung vonnöten – und damit die Zustimmung von SPÖ oder FPÖ im Nationalrat. Wirklich infrage gekommen waren dafür von vornherein nur die Sozialdemokraten, die Blauen haben bereits vor Monaten ihre Zustimmung abgelehnt. Vor der Erstellung des Entwurfs hat die Koalition allerdings nicht mit der SPÖ verhandelt. Das geschah erst in den letzten Wochen – und nun wurde, wie die „Presse“ erfuhr, ein Ergebnis erzielt.

SPÖ veranlasste Ausweitung

Die SPÖ stimmt nämlich, wie ihr Verfassungssprecher, Jörg Leichtfried, erklärt, dem Informationsfreiheitsgesetz zu. Man sei ohnehin „gegen die veraltete Amtsverschwiegenheit“, sagte Leichtfried. Die SPÖ habe sich also im Gegensatz zu den Blauen „konstruktiv in die Verhandlungen eingebracht“, damit „die Informationsfreiheit endlich kommt“. Dabei kam es noch zu einigen Änderungen: So soll etwa die Auskunftspflicht ausgeweitet werden, sodass dieser laut SPÖ auch staatsnahe Unternehmen à la Verbund unterliegen. Ursprünglich geplant war eigentlich, dass nur jene Unternehmen betroffen sind, an denen Bund, Land oder Gemeinde zu mindestens 50 Prozent beteiligt sind, jetzt soll die Grenze abgesenkt werden. Auch die Staatsanwaltschaften würden durch die Änderungen am Entwurf dazukommen, erklären die Roten. Zudem sollen Ausnahmen für Gemeindeverbände entfallen und die parlamentarischen Kontrollrechte gestärkt werden.

Kulturwandel nach Blockade

„Wir haben wichtige Verbesserungen durchgesetzt“, so Leichtfried. „Der Wermutstropfen ist, dass die Regierungsparteien darauf beharrt haben, dass kleinere Gemeinden nur auf Antrag Informationen veröffentlichen müssen, nicht proaktiv.“ Ursprünglich hatte die SPÖ gefordert, die Ausnahme von Kleingemeinden zu streichen. Trotzdem spricht Leichtfried von einer „historischen Einigung“, die „einen Kulturwandel für die heimische Verwaltung bedeutet“.