Der Historiker Ihor Zhaloba schloss sich nach Russlands Angriff der ukrainischen Armee an. Im Gespräch mit der „Presse“ berichtet er von seinen Eindrücken – und kritisiert den behäbigen Militärapparat sowie die fehlende „Kriegswirtschaft“.

Man nennt ihn den „kämpfenden Professor“: Ihor Zhaloba, Historiker und Leiter des Lehrstuhls für Internationale Beziehungen und Völkerrecht an der Borys-Hryntschenko-Universität in Kiew, trat nach Beginn der russischen Invasion in die ukrainische Armee ein. In der Vorwoche war er in Wien, um die Menschen aus erster Hand über den Krieg in seinem Land zu informieren. „Es ist manchmal schwer zu vermitteln, dass wir einen richtigen Krieg haben“, sagt er. Zhaloba will die Menschen zum Hinschauen bewegen: „Wenn wir Russland nicht besiegen, wird der Krieg noch größer werden und Europa selbst betreffen.“

Ihor Zhaloba bei seinem Besuch in Wien. Jutta Sommerbauer

Der hochgewachsene Mann mit dem grau melierten Vollbart meldete sich sofort nach dem russischen Überfall freiwillig. So wie er handelten viele Familienväter. „Statt meiner Kinder gehe ich“ – das hätten sich ukrainische Männer mit Blick auf ihre eigenen Söhne gesagt. Doch im weiteren Verlauf des Krieges werde man nicht umhinkommen, das derzeit bei 27 Jahren liegende Mobilisierungsalter zu senken, meint Zhaloba. Präsident Wolodymyr Selenskij hat auf seiner Pressekonferenz am Dienstag signalisiert, dass er sich künftig eine Mobilisierung mit 25 Jahren vorstellen kann. Zhaloba feiert im Februar 2024 seinen 60. Geburtstag. Mit 60 darf man abrüsten, was er auch plant: Er möchte zurück in das Leben eines Zivilisten. „In der entscheidenden Phase mussten wir alle mittun“, sagt er.

„Wir hatten gedacht, dass es schneller gehen würde“

In seinem knapp zweijährigen Einsatz hat er viel gesehen. Zhalobas Einheit war an der Verteidigung von Kiew beteiligt; im Sommer nahm er an der Gegenoffensive im Gebiet Saporischschja teil. Er war beim Dorf Robotyne stationiert, eines jener Dörfer, das die Ukrainer unter hohen Verlusten von den Russen zurückeroberten.

Zhaloba lobt den Mut und die Tapferkeit seiner Kameraden, spricht aber auch über die Rückschläge der Mission. „Die Linien der Russen waren schwer durchzubrechen“, erzählt er. „Wir hatten gedacht, dass es schneller gehen würde.“ Die in den Monaten zuvor von der russischen Armee gelegten Minenfelder und die fehlende Luftwaffe der Ukrainer hätten die Offensive erschwert.

Der 59-Jährige, der Ko-Vorsitzender der Österreichisch-Ukrainischen HistorikerInnenkommission ist und Vorsitzender des Vorstandes der Pan-Europa Union der Ukraine, spart nicht mit Kritik. Gerade in einer schwierigen Situation wie der jetzigen sei es wichtig, die richtigen Schlussfolgerungen zu ziehen, meint Zhaloba. Aussagen wie die von Zhaloba dürften die Stimmung in den unteren Rängen des Militärs angemessen wiedergeben.

Verzerrtes Bild von der Front?

Der Historiker kritisiert unter anderem, dass die Armee noch immer eine sehr starre und sowjetisch geprägte Institution sei. Die Erfahrungen von fähigen Kommandanten würden nicht ernst genug genommen, „Best Practises“ zu langsam umgesetzt, Feedback sei nicht erwünscht. So habe die Armeeführung etwa beim Thema Kampfdrohnen viel zu langsam reagiert. „Ich sitze in einem Schützengraben, wir brauchen Drohnen“, sagt er. Doch die Vorräte reichen oft nicht. Die Ukraine müsse stärker in Richtung Kriegswirtschaft denken – so wie es Russland bereits jetzt tue. Wenn sich der Kiewer Bürgermeister Vitalij Klitschkos mehr Geld für neue Parks wünsche, dann sei das nicht der Lage angemessen. „Wir brauchen nicht neue Parks, sondern selbst produzierte FPV-Drohnen“, fordert Zhaloba.

Auch die Aufspaltung zwischen Soldatenalltag und dem zivilen Leben treibt ihn um. „Die meisten im Hinterland haben sich entspannt“, kritisiert er. Die Menschen sollten besser informiert werden, sich nicht zu sehr in Sicherheit wiegen. Die ukrainischen Medien zeichneten mitunter ein verzerrtes Bild, man gewinne den (falschen) Eindruck, der Gegner sei sowieso unterlegen. Schönfärberei aber führe in die Irre: „Egal ob die Russen nun alte oder neue Panzer haben, sie schießen damit auf uns.“