China lässt Leitzinsen wie erwartet unverändert

Die zweitgrößte Volkswirtschaft nach den USA leidet unter der schwachen globalen Nachfrage und der anhaltenden Immobilienkrise.

Die chinesische Zentralbank hat bei ihrem monatlichen Zinsentscheid am Mittwoch die geldpolitischen Schlüsselsätze nicht angetastet. Der einjährige Leitzins (LPR) wurde bei 3,45 Prozent belassen, der fünfjährige LPR blieb unverändert bei 4,20 Prozent. Die meisten neuen und ausstehenden Kredite in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt basieren auf dem einjährigen LPR. Dieser wurde bis 2023 zweimal um insgesamt 20 Basispunkte gesenkt.

Der Fünf-Jahres-Satz beeinflusst die Preisgestaltung von Hypotheken. Er wurde in diesem Jahr bisher um zehn Basispunkte gesenkt. Der LPR, den die Banken in der Regel ihren besten Kunden in Rechnung stellen, wird von 18 benannten Geschäftsbanken festgelegt, die der Zentralbank monatlich Zinsvorschläge unterbreiten.

Zahlreiche Konjunkturpakete geschnürt

Um die wirtschaftliche Erholung nach der Corona-Pandemie zu stärken, hat China bereits mehrere Konjunkturpakete geschnürt. Nach eigenen Angaben will die Regierung in der Geldpolitik „energisch und zielgerichtet“ vorgehen. Analysten gehen davon aus, dass die politischen Entscheidungsträger einige Zeit brauchen werden, um die Auswirkungen der jüngsten fiskalischen Unterstützung und der erneuten Anstrengungen zur Wiederbelebung des schwächelnden Immobilienmarktes zu bewerten.

