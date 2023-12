Klein-Lkw fährt in Graz frontal in Straßenbahn

Ein Klein-Lkw fuhr in Graz bei einem Überholmanöver frontal in eine Straßenbahn. Der Lenker erlitt schwere Verletzungen. Er dürfte alkoholisiert gewesen sein.

Dienstagabend ereignete sich in der Hilmteichstraße ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Klein-Lkw und einer Straßenbahn. Der Lenker des Lkws (59) erlitt schwere Verletzungen. Eine Blutauswertung ergab den Verdacht einer schweren Alkoholisierung. Das berichtete die Polizei in der Steiermark.

Der 59-Jährige lenkte den Klein-Lkw stadtauswärts. Gegen 18.10 Uhr überholte er dabei eine Fahrradlenkerin und kam deswegen auf die dort befindlichen Gleiskörper der Straßenbahn. Dort kollidierte der Klein-Lkw frontal mit einer Straßenbahn.

Im Fahrzeug eingeklemmt

Der 59-Jährige musste von der Berufsfeuerwehr Graz aus dem Fahrzeug geborgen werden. Die Rettung transportierte ihn in das LKH-Graz. Der Mann, er befindet sich nicht in Lebensgefahr, musste in den künstlichen Tiefschlaf versetzt werden. Die Auswertung einer im Krankenhaus durchgeführten Blutabnahme ergab den Verdacht einer starken Alkoholisierung.

Zweitbeteiligter leicht verletzt

Der Lenker der Straßenbahn (32) erlitt leichte Verletzungen. Er konnte das LKH-Graz nach einer ambulanten Behandlung bereits wieder verlassen. Die Verkehrsinspektion Graz führt nun die weiteren Erhebungen zum Sachverhalt.