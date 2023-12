Im Generalkonsulat in New York wurde die rosa-weiße Griechenland-Fahne von Künstlerin Georgia Lale ausgestellt: Sie besteht aus Bettwäsche und soll Femizide thematisieren.

Keine Woche hing das Kunstwerk „Neighbourhood Guilt“ von Georgia Lale im griechischen Generalkonsulat in New York, ehe es auf Anordnung des griechischen Außenministers George Gerapetritis wieder abgehängt werden musste. Das Kunstwerk ist eine Fahne Griechenlands, die typischen blauen Streifen wurden durch welche in Rosa ersetzt. Mit „Neighbourhood Guilt“ will Lale Gewalt gegen Frauen thematisieren, häusliche Gewalt und Femizide. Die Fahne hat sie handgenäht aus Bettwäsche, die von Frauen in Griechenland gespendet wurde. „Diese Frauen haben scheinbar wenig gemeinsam, aber sie alle haben verzweifelt und verängstigt auf diesen Laken gelegen“, heißt es dazu im Ausstellungstext. „Die meisten Opfer von Frauenmorden werden in ihrem Zuhause und in ihrem Bett ermordet. Ihr Leben endet in dem Bett, das sie jeden Morgen machen. Ihre Laken saugen ihr Blut auf.“

Besonders provokant wirkt das feministische Werk auf den ersten Blick nicht. Doch es wurde Thema im griechischen Parlament: Der Chefs der ultranationalistischen Partei „Niki“, Dimitris Natsios, regte sich dort über das Kunstwerk auf. Ihn erzürnte, dass „im griechischen Generalkonsulat dieser Lappen als unsere Flagge präsentiert“ werde. Und weiter: „Unsere Farben sind Blau und Weiß! Rot ist das Blut unserer Helden!“

Dass Außenminister Gerapetritis, ein enger Vertrauter des Ministerpräsidenten Kyriakos Mitsotakis von der konservativen Nea Dimokratia (ND), mit seiner Anordnung, das Werk abzuhängen, offenbar auf diesen Auftritt von Natsios reagierte, sorgt für Unmut bei den Oppositionsparteien und in sozialen Medien.

Die 1989 in Athen geborene Künstlerin betonte, dass sie auf künstlerische Weise „ein ernstes Problem, das Griechenland plagt“, ansprechen wollte. „Die Opfer von Femiziden sind Heldinnen des Kampfes für Freiheit und Leben, sowohl in Griechenland als auch international in aller Welt.“ Neben Zuspruch erhielt sie auch Drohungen aus rechtsextremen Kreisen.

Auch das zweite ausgestellte Kunstwerk von Lale wurde entfernt: Ein Quilt, ebenfalls genäht aus der Bettwäsche, der 22 Häuser zeigt. Sie stehen für die 22 Frauen, die heuer in Griechenland von Männern getötet wurden. In Österreich gab es heuer 26 Femizide und 41 Mordversuche. (APA/Red.)