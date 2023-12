Razzia: Berliner Feministinnen lobten Terrorgruppe auf Instagram

170 Polizisten durchsuchten am Mittwochmorgen sechs Wohnungen, ein Szene-Café und ein Büro. Eine linke Frauenorganisation soll zur Unterstützung einer Terrorgruppe aufgerufen haben.

Auf ihrer Webseite nennen sie sich eine „unabhängige, antikapitalistische junge Frauenorganisation“, die nicht nur „das Patriarchat, sondern gleichzeitig auch den Kapitalismus und die Klassengesellschaft bekämpfen“ will. Sie demonstrieren gegen Frauenmorde, solidarisieren sich mit Protesten von Textilarbeiterinnen in Bangladesch oder dem Widerstand gegen Irans Regime.

Nun wird der linken Berliner Frauenorganisation Zora das Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen vorgeworfen. 170 Polizisten haben laut Medienberichten eine Razzia in sechs Wohnungen, einem Szene-Café und einem Büro durchgeführt. Der Verdacht richtet sich gegen sechs Beschuldigte, fünf davon sollen Mitglieder von Zora sein. Der Anlass ist laut dem Boulevardblatt „B. Z.“ ein Instagram-Post, der im Oktober veröffentlicht wurde.

Die Hamas und das Patriarchat

„Keine Befreiung der Frau ohne die Befreiung Palästinas“, lautet dessen Titel. Der Text befasst sich mit dem Nahost-Konflikt. Der israelischen Armee werden von der linken Gruppe schwere Kriegsverbrechen vorgeworfen, sie behauptet unter anderem „sexualisierte Gewalt gegen palästinensische Frauen“, darunter Vergewaltigungen. Der Überfall und die dokumentierten Vergewaltigungen der palästinensischen Hamas werden mit einem Satz erwähnt: „Auch von Seiten der Hamas ist es zu sexualisierter Gewalt gekommen.“

Zora verurteilt den Hamas-Überfall auf Israel und distanziert sich von der palästinensischen Terrorgruppe: „Wir wissen, dass die Hamas kein Interesse daran hat, das Patriarchat zu zerschlagen.“ Dann folgt der Satz, der zu den Razzien in sieben Berliner Bezirken geführt haben soll: „Gerade deshalb ist es so wichtig, die fortschrittlichen Kräfte, wie z. B. die PFLP, die auch Teil des palästinensischen Widerstands ist, zu stärken!“

„Nähe zwischen Antisemiten und Linksradikalen“

Die Popular Front for the Liberation of Palestine steht auf der EU-Terrorliste und war unter anderem für die Entführung der Lufthansa-Maschine „Landshut“ verantwortlich, die im Jahr 1977 in Mogadischu von deutschen Spezialtruppen gestürmt wurde. Die PFLP wollte damals mit der Geiselnahme den Kampf der Roten Armee Fraktion unterstützen. Nach dem Überfall der Hamas vom 7. Oktober hatte Deutschland die links-palästinensische Gruppe Samidoun verboten, die als Vorfeldorganisation der PFLP gilt. Auch bei Samidoun wurden dieses Jahr bereits Razzien durchgeführt.

Ob über den Instagram-Post hinaus noch weitere Verdachtsmomente vorliegen, war am Mittwochvormittag nicht bekannt. Der „Tagesspiegel“ berichtete von Verbindungen zur international operierenden leninistisch-marxistischen Organisation Young Struggle. Diese hatte den Überfall der Hamas auf Israel als „legitimen Befreiungskampf“ bezeichnet. „Es ist kein Geheimnis, dass es im linksextremen Spektrum unterschiedliche Meinungen zu Palästina und auch Sympathien für die Hamas gibt“, sagte Benjamin Jendro, der Berliner Sprecher der Polizeigewerkschaft, am Mittwoch. Er sieht eine „Nähe zwischen Antisemiten und Linksradikalen“.

(zot)