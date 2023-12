Schwedens Nato-Beitritt: Warum Erdoğan noch zögert

Die USA sollen endlich den Kauf der F-16 freigeben, drängt Ankara. Washington hingegen will zuerst Schwedens Nato-Beitritt ratifiziert sehen. Nun schlägt Erdoğan ein simultanes Vorgehen vor.

Eigentlich ist das Parlament an der Reihe. Der türkische Präsident, Recep Tayyip Erdoğan, hatte nach langem Zögern und Pokern das Protokoll für Schwedens Nato-Beitritt unterschrieben und an das Parlament übergeben. Das war Ende Oktober – und seither herrscht wieder Stillstand in der Sache. Vordergründig zumindest, denn hinter den Kulissen wird weiter gefeilscht. Erdoğan möchte unbedingt erreichen, dass die USA den türkischen Kauf von rund drei Dutzend F-16-Jets sowie Modernisierungskits freigeben.

Bekanntlich blocken Teile des US-Kongresses besagten Rüstungsdeal. Washington hatte Ankara vor vier Jahren aus dem F-35-Programm ausgeschlossen, nachdem die Türkei S-400-Raketenabwehr aus Russland erwarb. Seitdem gestaltet sich der Weg zurück zu den US-produzierten Nato-Waffen als schwierig.

So brachte der Kongress immer Sicherheitsbedenken als Grund vor, um der Türkei die gewünschten F-16 nicht liefern zu lassen. Zuletzt blockten die USA nach dem türkisch-griechischen Säbelrasseln im Mittelmeer. Erst vor wenigen Wochen haben Athen und Ankara eine Annäherung gesucht, die von den Medien in den jeweiligen Ländern als historisch eingestuft wurde. Und auch die US-Regierung hat versöhnliche Töne angeschlagen: Präsident Joe Biden unterstützte die Lieferung von F-16-Jets an die Türkei öffentlich. Beim Nato-Gipfel im Sommer in Vilnius zeigten sich alle Beteiligten noch zuversichtlich.

Viktor Orbán wartet noch ab

Nun warten Washington und Ankara, dass das jeweils andere Land den ersten Schritt macht. Der US-Kongress will keinem F-16-Deal zustimmen, bevor das türkische Parlament Schwedens Beitritt nicht durchgewinkt hat. So schlug Erdoğan am Dienstag vor, dass der US-Kongress und das türkische Parlament gleichzeitig agieren sollen. „Eine positive Entwicklung der USA hinsichtlich der F-16 und Kanadas Versprechen werden unser Parlament (zum Beitritt Schwedens, Anm.) positiv stimmen“, sagte Erdoğan, „es ist alles miteinander verbunden.“

Der türkische Präsident will auch bewirken, dass Kanada und weitere Nato-Länder ihre Waffenembargos gegenüber Ankara aufheben. Der Türkei kommt zugute, dass der demokratische Senator Bob Menendez nicht mehr dem Senatsausschuss für Außenpolitik vorsteht. In dieser Funktion war der Senator Wortführer gegen die Deals mit der Türkei – aktuell muss sich Menendez wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht verantworten. Darüber hinaus sind die Gespräche zu den technischen Details zu den F-16 weit fortgeschritten, so Erdoğan.

Das simultane Vorgehen habe der türkische Außenminister, Hakan Fidan, auch mit seinem Amtskollegen Antony Blinken besprochen, sagte Erdoğan während seiner Rückreise aus Budapest, wo er diese Woche einen Staatsbesuch absolvierte. Schwedens Nato-Beitritt war freilich ein Thema zwischen Erdoğan und Viktor Orbán, denn beide Länder haben der Aufnahme des skandinavischen Landes noch nicht zugestimmt. Orbán will vor allem die Haltung der Türkei abwarten. Von den guten Beziehungen zu Ungarn erhofft sich Erdoğan auch Unterstützung in Brüssel, was den EU-Beitrittsprozess der Türkei betrifft. Nach dem heurigen Nato-Gipfel sagten weitere Länder Ankara Unterstützung in dieser Hinsicht zu, um Schwedens Nato-Beitritt zu beschleunigen. (duö)