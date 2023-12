Immer wieder kommen Geflüchtete in überfüllten und oft seeuntüchtigen Booten ums Leben. Im Bild: Aktivisten der spanischen NGO Open Arms bei einer Rettungsaktion. Jose Colon/Anadolu Agency via Getty Images

Nach über drei Jahren einigten sich die EU-Institutionen auf eine Verschärfung der Asylregeln.

Mehr als 48 Stunden lang hatten die Verhandler ohne Unterbrechung um eine Einigung gerungen; am frühen Mittwochmorgen schließlich verkündete die spanische Ratspräsidentschaft den historischen Durchbruch: Exakt drei Jahre und drei Monate nach dem Gesetzesvorschlag der EU-Kommission einigten sich die Institutionen auf eine grundlegende Reform der Asyl- und Migrationspolitik. „Dieser Tag geht in die Geschichte ein“, jubelte Europaparlamentspräsidentin Roberta Metsola auf X (Twitter). Von NGOs und Hilfsorganisationen dagegen hagelt es Kritik: Denn der Deal bringt eine drastische Verschärfung der Migrationspolitik, um die illegale Einreise in die EU zu minimieren: Laut Grenzschutzagentur Frontex gab es bis Ende November 2023 mehr als 355.000 irreguläre Aufgriffe, so viele wie seit den großen Fluchtjahren 2015/16 nicht mehr. Der Deal soll Anfang 2024 schrittweise implementiert werden.

Was sind die wichtigsten Punkte?