Deutsche Staatsanleihen tauchen ab

Die Aussicht auf sinkende Zinsen treibt die Staatsanleihenmärkte um. In Deutschland sinken die Renditen wieder deutlich.

Die Rendite zehnjähriger deutscher Staatsanleihen, die in Europa als richtungsweisend gelten, sind am Mittwoch zum ersten Mal seit neun Monaten wieder unter die zwei Prozent Marke gefallen. Die sich verschlechternde Konjunktur und die rasch nachlassende Inflation in der Eurozone unterstreichen in den Augen der Investoren die Notwendigkeit von Zinssenkungen im nächsten Jahr.

Deutsche Anleihen sind seit Ende Oktober im Aufwind, da schwache Wirtschaftsdaten und die Verlangsamung der Inflation darauf hindeuten, dass die Währungshüter die Zinsen nicht mehr lange hochhalten müssen. Renditen und Anleihenkurse verhalten sich gegengleich. Wenn die Kurse steigen, sinken die Renditen und umgekehrt. Auch die Renditen zehnjähriger österreichischer Staatsanleihen sinken seit geraumer Zeit wieder. Derzeit macht die Rendite 2,5 Prozent aus, im September lag der Wert noch bei knapp 3,5 Prozent. (Bloomberg/red.)