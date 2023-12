Was soll diese Angstmache?

Replik. Marcus Franz lieferte hier vor einigen Tagen einen Kommentar, der das Vertrauen in die Medizin erschüttert.

Als Nichtmediziner und einfacher Staatsbürger (altersbedingt und aufgrund von Vorerkrankungen der Gruppe mit erhöhtem Risiko zugehörig) hat mich der kürzlich an dieser Stelle veröffentlichte Kommentar von Primarius Dr. Marcus Franz in Staunen versetzt. Zunächst die keinen Zweifel lassende Aussage „Die Lockdowns haben mehr Schaden als Nutzen angerichtet“, ohne auf unterschiedliche Coronapolitiken in einzelnen Staaten einzugehen, was Dauer und Eingriffsintensität betrifft; und vor allem ohne zwischen medizinischen und sonstigen Folgen der Lockdowns zu differenzieren.

Lockdowns haben sicher viele Konsequenzen gehabt, für die Bildungs- und Budgetpolitik, zwischenmenschliche Beziehungen, die psychische Verfassung von Menschen etc. Lockdowns beeinflussen aber auch Ansteckungshäufigkeiten, Krankenhausbelegungen, Verfügbarkeit von medizinischem Personal. Wie werden der Ausfall eines halben Schuljahres und eine geringere Infektionszahl gewichtet und miteinander vergleichbar gemacht?

Falsche Sicherheit zerstört

Das mangelnde Wissen um den Krankheitserreger und den Umgang mit einer Pandemie, wie sie Europa zum letzten Mal bei der Spanischen Grippe erlebt hat, hat jeder interessierte Medienkonsument mitbekommen. Medizin ist eben keine harte Wissenschaft, wie die klassische Physik. Sie ist eher eine Methode von Trial and Error auf Basis von empirischer Evidenz unter Einsatz wissenschaftlicher Methoden der Datenanalyse und Wahrscheinlichkeitsrechnung. Und ja, die Konfrontation mit den teilweise unterschiedlichen Ergebnissen dieser Methode führt zu Verunsicherung, die durchaus positiv zu sehen ist, weil sie eine bisher bestandene falsche Sicherheit zerstört. Endlich stellen Patienten ihren Ärzten Fragen, die diese nicht immer beantworten können oder zu deren Beantwortung sie sich in Zukunft verstärkt künstlicher Intelligenz bedienen werden.

Der Rest des Kommentars von Franz beschäftigt sich in einer verschwörerischen Ausdrucksweise mit Zweifeln an Wirksamkeit bzw. Nebenwirkungen insbesondere der mRNA-Impfungen. „Patienten und auch kritische Ärzte wurden durch die Politik der Angst und die permanente Horror-Berichterstattung zutiefst verunsichert und verängstigt.“ Natürlich haben wir mitbekommen, dass die Politik erheblichen Druck auf die rasche Entwicklung von Impfstoffen ausgeübt und die vorgeschriebenen Testverfahren abgekürzt hat. Auch laufende Mutationen der Viren haben zusätzlich zur Verunsicherung von Medizin, Politik und Patientenschaft beigetragen.

Man kann sich vorstellen, dass es bei dem weltweiten Kampf um Impfstoffe nicht immer fein zuging und vor allem die Frage der Entschädigung für mögliche Impfschäden im Zentrum stand. Wenn man die prinzipiellen Impfverweigerer und jene Gegner vernachlässigt, die aus durchsichtigen Gründen einer politischen „Freiheitsideologie“ anhängen, lief der Prozess für den Durchschnittsbürger überraschend erfolgreich ab. Unglaublich für jeden nicht Eingeweihten sind allerdings die von Franz angedeuteten Vorwürfe über massiven Druck auf die Ärzte und die daraus sich ergebende großflächige Verängstigung der Ärzteschaft bis zum nachlässigen Umgang mit dem hippokratischen Eid. Es stellt sich die Frage, welche Rolle die Ärztekammer als Interessenvertretung der verängstigten Ärzteschaft gespielt hat.

Darüber hinaus stimme ich ausnahmsweise mit der Forderung der FPÖ nach einem Untersuchungsausschuss zum Thema überein. Wäre doch interessanter als die Chat-Nachrichten zwischen Kurz und Schmid.

Erhard Fürst (*1942) war zuletzt Bereichsleiter für Industriepolitik und Chief Economist der Industriellenvereinigung. Davor u. a. Beigeordneter Direktor des Instituts für Höhere Studien.

