„In der Kostenstruktur ist Österreich teuer“

Gerald Mayer: Der Abschluss ist sehr hoch. Unser Werk steht am Inn an der deutschen Grenze. In Deutschland gab es zuletzt Jahre, in denen die Mitarbeiter Einmalzahlungen statt Lohnerhöhungen erhalten haben. Der Nachteil, den wir als österreichisches Unternehmen beim Lohnniveau in kurzer Zeit aufgebaut haben, ist also enorm.