15-Jähriger in Wien-Liesing mit Überfall auf 81-Jährige gescheitert

Ein Jugendlicher wollte einer Pensionistin Handtasche entreißen. Sie hielt diese aber fest und stürzte dabei. Der Verdächtige setzte sich danach einfach in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf die Bank. Dort nahm ihn die Polizei dann fest.

Ein 15-Jähriger ist Dienstagmittag in Wien-Liesing mit einem Überfall auf eine 81-jährige Frau gescheitert. Laut Polizeisprecher Mattias Schuster kam die Frau gegen 12.15 Uhr vom Bahnhof Liesing und befand sich auf dem Heimweg, als ihr der Jugendliche entgegenkam. Einige Meter vor ihr setzte er zum Sprint an, um ihr im Vorbeirennen die Tasche zu entreißen, die sie in ihrer linken Hand trug. Die Pensionistin merkte das und hielt ihr Hab und Gut fest.

Der syrische Staatsbürger scheiterte dadurch zwar, aber die 81-Jährige stürzte und zog sich Hautabschürfungen zu. Der 15-Jährige machte es der Polizei einfach: Er setzte sich in unmittelbarer Nähe des Tatortes auf eine Bank. Dort wurde er von Beamten des Stadtpolizeikommandos Liesing festgenommen, die soeben die Beschreibung des Täters von der Frau erhalten hatten. Die Pensionistin wurde vom Sozialmedizinischen Dienst in ein Spital gebracht. Die Außenstelle Süd des Landeskriminalamtes Wien übernahm die weiteren Ermittlungen. (APA)