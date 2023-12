Moritz über Dominic Thiem: „Er will es noch mal allen zeigen“

Dominic Thiem hat den Glauben an die Rückkehr in die Weltspitze noch nicht aufgegeben. Bruder und Manager Moritz Thiem erklärt, was 2024 anders werden muss.

Es gibt angeblich schlimmere Orte als Dubai im Dezember. 26 Grad, Sonnenschein, ­Palmen – nur Weihnachtsstimmung will in den Vereinigten Arabischen Emiraten umgebungsbedingt schwer aufkommen. Dominic Thiem steht der Sinn aber ohnehin weder nach Urlaub noch nach Feiern. Der Niederösterreicher bereitet sich wie auch Andrej Rublew, Grigor Dimitrov oder Andy Murray am Persischen Golf auf die Saison 2024 vor, die für Thiem kurioserweise noch 2023 beginnt.

Am 26. Dezember um ein Uhr Ortszeit wird der Niederöster­reicher von Dubai nach Australien fliegen. Dann bleiben ihm noch drei Tage, um sich in Brisbane an der Ostküste auf Bedingungen und Zeitunterschied (plus sechs Stunden) einzustellen, ehe die erste Qualifikationsrunde für das ATP-250-Turnier am 30. Dezember die Saison einläutet.