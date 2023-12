Wer braucht denn so ein Herz!

Dimir sieht der Gestalt nach, erkennt sie gleich wieder als das Mädchen aus dem Park. Sie lebt mit der alten, faltigen Frau, die immer die Augen zusammenkneift, als wäre ihr das Licht zu hell. Neulich hat sie ihm einen Kuchen zugesteckt. Ob das Mädchen keine Mutter hat? Warum geht es allein zum See? Eine Weihnachtsgeschichte.

Manchmal, wenn es im Winter Flocken regnet, sind die Tage durchsichtig, weiß Ella. Je kürzer sie dauern, desto klarer leuchten sie. Sie haben eine komische Milde, und hinterm Haus liegt dann immer ein Geheimnis. Es ist, als würden die Tage sich selbst durchschauen. Sie sind transparent, wie aus Pauspapier. Hin und wieder legt sie die Tage vorm Schlafengehen in ihrer Erinnerung übereinander, sodass ein Kaleidoskop entsteht. Es gibt auch dunkle Tage, und die gefallen Ella am besten, weil sie sich dehnen. Man hat immer Hunger und möchte vor der Heizung hocken. Diese Tage erwarten die Nacht, und Ella wartet mit ihnen. Die Schwärze der Tage, die nur hin und wieder von ein wenig Licht zerstochen wird oder von dem Geschmack nach Weißbrot im Mund aufgeplustert, kommt Ella ehrlicher vor. Dann ist es nicht verwunderlich, dass der Verrückte im Dorf, der damals mit nur einer Hand aus dem Krieg zurückgekommen ist, von den Kindern mit Steinen beworfen wird. Dann macht die Migräne der Großmutter ihr keine Angst. Sie trinkt dann den ganzen Tag Früchtetee und hockt vor dem Fenster.

Ankunft in einem windigen Dorf

Dimir fühlt sich, als wäre er zu Wind geworden. Man hatte sie in einen Bus gesetzt und dann in den nächsten, nachdem sie eine Nacht lang neben in Decken gerollten Leibern zu schlafen versucht hatten. Das Dorf, in dem er angekommen ist, besteht aus Schilf und Wind, der darin wühlt. Den Namen kann er weder aussprechen noch lesen. Ein Mann mit Glatze empfing sie, es war der Priester, wie er später erfahren hatte. Die Reise im Autobus quälte ihn: Münder drängten sich gefährlich nahe an ihn, Körper schoben ihn durch die Gegend. Die Frauen, dachte er, hatten es leichter, sie konnten sich unter Tüchern verkriechen. Die Hand des kleinen Bruders schwitzte in seine hinein. Sie klebten aneinander fest. Gesichter überall, Stille, nur das regelmäßige Rauschen, ein Auto in Bewegung. Irgendwann spürte er seine Füße nicht mehr. Fallen konnte er ohnehin nicht, weder nach vorn noch nach hinten. Zu dicht waren die Körper aneinandergepfercht. Später: aussteigen. Das Licht stach in den Augen. Es dauerte, bis er sich umsehen konnte. Nichts war neu hier. Die Frauen trugen Tücher um den Kopf, sie schirmten ihr Haar ab, die Männer waren braun gebrannt und hatten Falten um die Augen. Überall Menschen, zusammengerollt in Decken oder auf der Straße, an Mistkübeln gelehnt. Sie schauten, lachten oder schwiegen und waren hauptsächlich viele. Manche trugen Schilder mit Aufschriften, liefen gestresst umher. Alle schwitzten und redeten durcheinander.

Sie wurden in ein großes, kasernenartiges Gebäude gelotst. Eine riesige Menschenmasse kam ihnen entgegen. Auf pastellfarbenen Tüchern hatte jemand Spielzeug zum Verschenken ausgebreitet. Seine Schwester Isil quietschte entzückt, und die Mutter, die sie im Arm hielt, bückte sich, damit das Kind nach einem fluffig blauen Bären greifen konnte. Dimir senkte den Blick. All das war ihm zu viel. Wie Wasser, das über einen schwappt, sodass man nicht mehr atmen kann. Aus den Augenwinkeln erkannte er, dass die Mutter Blut am Kleid hatte. Er dachte zuerst, sie sei verletzt, doch dann fiel es ihm ein: Es musste ihre Periode sein. Es gab kaum Wasser und keine Binden. Im Vorbeigehen belauschte er ein Gespräch zwischen zwei Männern, die am Eingang standen und rauchten. „Sie haben einen Bus mit vierhundert Leuten gefunden.“ – „Du machst Witze.“ – „Nein.“ – „Das geht sich nicht aus. Du weißt, wie groß ein Bus ist.“ – „Alle tot. Unten ist die Flüssigkeit herausgetropft.“ Dimir spürte, dass er schwitzte, lauschte weiter. „Sie konnten nicht umfallen. Wie auch.“ Ja wie nur, dachte Dimir. „Wer macht so was?“ – „Ich weiß nicht.“ – „Warum stellen sie den Bus einfach ab?“ – „Vielleicht hat der Fahrer Angst bekommen?“ Er sollte auch Angst haben, dachte Dimir, aber da war kein Gefühl. Und jetzt dieses Nichts. Himmel und nichts.