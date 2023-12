Die fragwürdige Testspielreise des FC Barcelona

Nur einen Tag nach dem Ligamatch gegen Almería wartet für den FC Barcelona ein Testspiel in den USA. Warum die verärgerten Spieler aber dennoch kein schlechtes Wort über die Reise verlieren.

Ihre Weihnachtsgeschenke sollten die Spieler des FC Barcelona im Idealfall schon beisammen haben, denn für Last-Minute-Einkäufe werden sie wohl keine Zeit mehr haben. Direkt nach dem Heimspiel in der spanischen Liga Mittwochabend gegen Almería (3:2) ging es per 14-stüdigem Flug in die USA – wo heute Nacht (3 Uhr MEZ) bereits das nächste Match ansteht. Barça bestreitet in Dallas ein Testspiel gegen den mexikanischen Fußballklub América. Die ohnehin schon kurze Winterpause (am 4. Jänner geht der Ligabetrieb wieder los) wurde den Profis somit noch einmal gekürzt.

Bereits als die Pläne Ende November publik wurden, berichteten spanische Medien über Empörung aus den Reihen der Mannschaft. Gemäß der Zeitung „Sport“ hatten sich die Spieler gegenüber Trainer Xavi und dem Vorstand um Präsident Joan Laporta klar gegen die Reise ausgesprochen. In Folge sollen Robert Lewandowski und Co. jeweils mit eine Prämie von 100.000 Euro dazu bewegt worden sein, kein negatives Wort über die Reise zu verlieren.

Prämie fürs Schweigen

Barcelona Kalkül scheint klar zu sein: Der Klub, laut den jüngsten Eigenauskünften mit 552 Millionen Euro nettoverschuldet, braucht Geld. Und der Ausflug in die USA soll zwischen vier und fünf Millionen Euro in die Kasse spülen Abzüglich der insgesamt rund zwei Millionen Euro Prämien für die Spieler bliebe also immer noch ein satter Gewinn über. Den Präsident Laporta aber offenbar nicht (nur) zur Schuldentilgung verwenden will. Wie er gegenüber der spanischen Nachrichtenagentur EFE angab, soll noch im Winter ein Neuzugang verpflichtet werden. „Wenn wir es mit dem Financial Fairplay hinbekommen, dann wollen wir einen Mittelfeldspieler holen, der den Ausfall von Gavi auffängt. Das wäre dann eine Leihe bis zum Saisonende.“

So oder so: Das Testspiel gegen América bleibt umstritten. Nicht auch zuletzt aus medizinischen (schon mehrmals in dieser Saison haben sich Barça-Spieler wegen einer vermeintlichen Überlastung beschwert) und aus klimapolitischen Gründen. (stm)