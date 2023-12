Anwälte fordern: „Mehr Kostenersatz für Freigesprochene“

Die 70 Millionen Euro, die als Kostenersatz für angeklagte, aber freigesprochene Personen budgetiert wurden, sind – laut Anwaltschaft – viel zu knapp bemessen.

Heinz-Christian Strache kann ein Lied davon singen, oder auch so mancher Tierschutz-Aktivist. Die Rede ist von aufwendigen Strafprozessen, die mit rechtskräftigen Freisprüchen enden (Strache wurde Korruption, den Tierschützern „Kriminelle Organisation“ vorgeworfen), aber für die Betroffenen dennoch eine massive finanzielle Belastung darstellen.

Justizministerin Alma Zadić (Grüne) hat dieses Problem (nach Zurufen seitens der Justiz und der Advokatur) aufgegriffen. Die zwecks Verteidigerkosten-Ersatz für nächstes Jahr veranschlagten 70 Millionen Euro seien aber deutlich zu wenig, erklärte am Mittwoch der Präsident der Anwaltsdachorganisation Örak (Österreichischer Rechtsanwaltskammertag), Armenak Utudjian. Ursprünglich war selbst im Justizressort von einem notwendigen (geringen) dreistelligen Millionenbetrag die Rede gewesen. Ein derartiges Volumen wird aber nicht erreicht werden.

Prozess wirkt wie Strafe

Der Hintergrund: Derzeit bleiben Beschuldigte, die in ein Strafverfahren verwickelt sind und dann rechtskräftig freigesprochen werden – und auch jene Personen, die vor Anklageerhebung eine Einstellung des Verfahrens verbuchen –, weitgehend auf den Kosten sitzen. Lediglich 2,4 Millionen Euro stehen aktuell für – dementsprechend bescheidenen – Kostenersatz zur Verfügung. Bis zum Inkrafttreten der neuen Kostenersatzregeln im Laufe des kommenden Jahres kann also der Prozess an sich als „Strafe“ (Kostenfalle) wirken. Allerdings: Trotz der seiner Ansicht nach zu geringen Budgetierung gesteht der Örak nun zu, dass die künftige Aufstockung zumindest ein Schritt in die richtige Richtung sei. Auch eine Reform der Gerichtsgebühren müsse kommen, so die Anwälte. Diese Gebühren dürften keine versteckten Steuern sein und den Zugang zum Recht nicht erschweren. So sei etwa eine Deckelung bei hohen Streitwerten und eine Reduktion, wenn es zu einem Vergleich kommt, notwendig. Ganz abgeschafft sehen will der Örak die „noch aus der Monarchie stammenden“ Rechtsgeschäftsgebühren, die den Wirtschaftsstandort belasten würden.

Weiters forderte der Rechtsanwaltskammertag weiterhin neue – für die Staatsanwaltschaften geltende – Regeln hinsichtlich der Sicherstellung von Datenträgern, konkret: Mobiltelefonen oder Laptops. Das jüngste Erkenntnis des Verfassungsgerichtshofs (VfGH), wonach, wie berichtet, eine Sicherstellung von Mobiltelefonen einer richterlichen Genehmigung bedürfe, entspreche dem, was man schon geraume Zeit gefordert habe, so Utudjian.

Regierung „trödelt“

Und weiter: „Es ist bedauerlich, dass die Regierung so viel Zeit verstreichen ließ.“ Anstatt nur auf das Erkenntnis des VfGH zu warten, hätte die Regierung schon von sich aus eine Reform der Regelung auf den Weg bringen können. Der Örak-Chef schlägt auch vor, dass nicht bei jedem Verdachtsfall eine Handysicherstellung angeordnet werden darf. Vielmehr müsse es sich um eine Straftat handeln, die mit mindestens einem Jahr Freiheitsstrafe bedroht ist oder die mit dem Handy verübt wurde.

Diese Forderungen halten die Anwälte in ihrem Wahrnehmungsbericht fest. Diesen gibt es ab sofort nicht mehr in Papierform, sondern als digitale Plattform (www.wahrnehmungsbericht.at), die immer wieder aktualisiert werden soll. So soll den in der Kritik stehenden Behörden ermöglicht werden, Missstände schneller zu beseitigen.