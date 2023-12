Hände hoch! Und keine Angst!

„Hands up“-Projektleiterin Elisabeth Röhrbacher und Guide Zdravko Vujicic unterhalten sich in Gebärdensprache in der Ausstellung.

„Hands up“-Projektleiterin Elisabeth Röhrbacher und Guide Zdravko Vujicic unterhalten sich in Gebärdensprache in der Ausstellung. Clemens Fabry

Und plötzlich ist alles still. Die dicken, schwarzen Lärmschutzkopfhörer nehmen den Besucherinnen und Besuchern vorübergehend ihren Gehörsinn. Den anderen etwas zuzurufen hat jetzt keinen Sinn mehr: Blicke, Mimik und Gestik werden für die Dauer der Führung die einzigen Kommunikationsmittel sein.

Genau das ist natürlich pure Absicht: Denn wer hier durch die „Hands up“-Ausstellung spaziert (Anmeldung online erforderlich)= , soll für die Dauer der Tour „eine Vorstellung davon bekommen, wie es sich anfühlt, wenn man nicht oder nicht so gut hören kann“, erzählt Zdravko Vujicic, der die Besucherinnen und Besuchern durch die Räumlichkeiten führt.

Vujicic ist – wie auch die anderen vier Guides bei „Hands up“ – gehörlos. Ohne Worte, nur mit Gesten und Mimik, führt er die Besucher durch die Räume. Manche Menschen „sind natürlich am Anfang unsicher, wie sie mit mir umgehen sollen, fragen sich, ob das geht, dass sie nur mit Mimik und Gestik kommunizieren“, erzählt er in Gebärdensprache (und „Hands up“-Projektleiterin Elisabeth Röhrbacher dol­metscht das „Presse“-Gespräch). Aber kaum merken die Menschen, dass es klappt, „sind sie total motiviert und saugen richtig alles auf“.

Seit 2018, als „Hands up – Erlebnis Stille“ vom Verein Equalizent eröffnet wurde, ist Vujicic als Guide mit dabei. Vor Kurzem ist die Ausstellung vom ersten in den zweiten Bezirk umgezogen: Am neuen Standort (unweit der U2-Station Taborstraße) hat man mehr Platz, die Räume sind heller und freundlicher als früher: „Wenn man nichts oder wenig hört, ist es umso wichtiger, dass man gut sehen kann: Und hier ist es einfach hell“, sagt Projektleiterin Röhrbacher.

Nun hat man außerdem einen neuen Eingangsbereich, in dem die Besucherinnen und Besucher begrüßt werden und schon ein wenig mit der Welt der Gehörlosen in Berührung kommen: So kann man an einer Station per QR-Code Grüße in Gebärdensprache verschicken. Bei anderen Stationen kann man seine visuelle Wahrnehmung überprüfen und das Fingeralphabet ausprobieren. Und dann geht es zu der Wand mit den Lärmschutz-Kopfhörern und die Tour beginnt, gleich am Anfang lernen Besucherinnen und Besucher ein paar Basics: Viele wissen etwa nicht, dass die Österreichische Gebärdensprache (ÖGS) eine anerkannte, eigene Sprache ist und dass es allein in der EU 34 verschiedene Gebärdensprachen gibt.

Lippenlesen ist anstrengend

„Hands up“ klärt auf spielerische Weise (sprich: Als Gast probiert man es selbst aus) auf, dass Lippenlesen keine Sprache ist – und für gehörlose Menschen auch äußerst anstrengend. Maximal 30 Prozent eines Gesprächs können durch Lippenlesen verstanden werden, einige Buchstaben (wie „G“ oder „K“) sind schwierig oder gar nicht zu erkennen. Nach der Tour weiß man auch, wie man Zukunft und Vergangenheit in Gebärdensprache ausdrückt oder wie Gehörlose Musik erleben.

„Ich hoffe wirklich“, sagt Vujicic, „dass ,Hands-up‘ bekannt wird. Weil es einfach eine so gute und positive Sache ist.“ Seine Hoffnung, dass hörende und gehörlose Menschen eines Tages gleichgestellt sind, könne nur wahr werden, „wenn man die Kommunikation zwischen ihnen fördert“.

Ähnlich sieht das Projektleiterin Röhrbacher. „Das Allerwichtigste ist Information, weil viele Barrieren auf ­Unwissenheit gründen, nicht auf Vorsätzlichkeit. Unser Ziel ist es, diese Barrieren im Kopf abzubauen.“ Denn viele hörende Menschen „haben Angst, den Kontakt zu Gehörlosen zu suchen, weil sie nicht wissen, wie sie mit ihnen kommunizieren sollen“. Eine Sorge, die – auch das will die „Hands up“-Ausstellung vermitteln – unbegründet ist.