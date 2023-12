Adam Sandler stellt seinen neuen Film bei der Berlinale vor

Bekannt ist Adam Sandler als Spaßmacher in Komödien, doch beim Filmfestival in Berlin wird er in einer ernsten Rolle zu sehen sein. Nämlich als erster tschechischer Astronaut.

Adam Sandler ist ein erfolgreicher Comedy-Darsteller: Ob „Murder Mystery“ oder jüngst „Du bist sowas von nicht zu meiner bat-mizwa eingeladen“, Komödien sind das Hauptfach des US-Schauspielers. Doch er versucht sich immer wieder in ernsten Rollen. Etwa „Punch-drunk love“ (2002) oder „The Meyerowitz Stories (New and Selected)“ (2017) von Regisseur Noah Baumbach. In einer solchen Rolle wird er auch auf der Berlinale im kommenden Februar zu sehen sein: Dort stellt er seinen neuen Film „Spaceman“ vor, in dem er gemeinsam mit der britischen Schauspielerin Carey Mulligan und der bei Netflix zu sehn sein wird.

Regie führt Johan Renck, der bisher vor allem Musik- und Werbevideos (für Nobelmarken) inszenierte, aber auch alle fünf Folgen der gefeierten HBO-Serie „Chernobyl“. Der Film handelt laut Beschreibung von Jakub Procházka, der als Waisenkind bei seinen Großeltern auf dem Land aufgewachsen ist und es trotz aller Widrigkeiten schafft , der erste Astronaut der Tschechischen Republik zu werden.

„Es ist uns eine ganz besondere Freude, zum ersten Mal Adam Sandler in Berlin begrüßen zu dürfen“, sagte Carlo Chatrian, Künstlerischer Leiter der Berlinale, am Mittwoch laut Mitteilung. Auch Mulligan werde bei der 74. Ausgabe des Festivals erwartet, das zwischen dem 15. und 25. Februar stattfindet. In der Sektion „Berlinale Special“ wurden am Mittwoch zudem Produktionen mit Schauspielern wie Amanda Seyfried („Mamma Mia“), Jesse Eisenberg („The Social Network“) und Hunter Schafer („Euphoria“) angekündigt. (APA/Red.)