Weisung bei Klimaaktivistin: Zadić wirft ÖVP „Angriff auf Justiz“ vor

Nach der ÖVP-Kritik an einer Weisung des Justizministeriums zur Haftfrage im Ermittlungsverfahren gegen eine Klimaaktivistin geht Justizministerin Alma Zadić (Grüne) in die Offensive. „Das ist ein Angriff auf die Justiz“, sagte Zadić am Mittwochabend in der Sendung „Milborn“ auf „Puls24“ laut Vorausmeldung. ÖVP-Generalsekretär Christian Stocker unterstelle der Justiz „politisches Agieren und das halte ich ehrlicherweise in einem demokratischen Land für nicht in Ordnung“.

Stocker hatte vergangene Woche „dringend Aufklärung über die mutmaßlich ideologisch motivierte Intervention durch eine Weisung von Justizministerin Alma Zadić„ im Fall der deutschen Klimaaktivistin Anja Windl gefordert. Stocker müsse als Jurist „eigentlich wissen, wie das System funktioniert“, konterte nun Zadić. Eine Beschwerde gegen das Landesgericht hätte keine „Erfolgsaussichten“ gehabt, zu diesem Schluss sei die Fachaufsicht im Justizministerium gekommen. Sie sei dieser Entscheidung gefolgt und habe eben keine politische Weisung erteilt, so die Justizministerin und vermutete den näher rückenden Wahlkampf als Motiv für den jüngsten innerkoalitionären Streit.

Bei der Weisung ging es um eine mögliche Verhängung der U-Haft für die deutsche Klimaaktivistin. Nachdem ein Antrag der Anklagebehörde auf Verhängung der U-Haft vom Wiener Landesgericht für Strafsachen abgewiesen worden war, wollte die Staatsanwaltschaft Beschwerde einreichen. Der Staatsanwaltschaft wurde aber die Weisung erteilt, vom Einbringen einer Beschwerde Abstand zu nehmen, das Thema U-Haft war für Windl damit vom Tisch. (APA)