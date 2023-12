„Europa hat in Serbien zu lange weggeschaut“

Marinika Tepić: Was wir am Wahltag erlebten, war ein schamloser Diebstahl der Wahl, vor allem in Belgrad. Meine Entscheidung zum Hungerstreik bis zur Annullierung der Wahl dient auch dazu, den Stimmenklau zumindest öffentlich zu machen – in Serbien, aber auch auf internationaler Ebene.