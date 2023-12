„Bescheidenster Christbaum der Welt“ für 4000 Euro verkauft

Weihnachten muss nicht immer ein Fest der Superlative sein. Ein Christbaum aus dem Jahr 1920 wurde für ein Vielfaches des geschätzten Preises verkauft.

Ein Christbaum muss nicht immer groß und buschig sein, um seinem Besitzer Freude zu bereiten. Ein als „bescheidenster Weihnachtsbaum der Welt“ bezeichnetes Exemplar wurde jetzt für knapp 4000 Euro versteigert.

Der Wert des Christbaums, der knapp 80 Zentimeter misst und auch mit 25 Zweigen, 12 Beeren und sechs Mini-Kerzenhalter aufwarten kann, wurde ursprünglich auf 70 bis 90 Euro geschätzt.

Gekauft wurde das gute Stück für Pennies im Jahr 1920, als die Besitzerin Dorothy Grant aus dem englischen Leicestershire acht Jahre alt war. Damals dekorierte sie das Bäumchen mit Wattebäuschen um Schnee zu imitieren, da das Geld für Glaskugeln nach dem Ersten Weltkrieg fehlte.

Bis zu ihrem Tod 2014 im Alter von stolzen 101 Jahren erfreute sich Grant an dem Christbaum. Mit 84 Jahren erbte Tochter Shirley Hall das gute Stück. Sie möchte mit der Auktion das Vermächtnis ihrer Mutter wahren.

Charles Hanson, Besitzer des Auktionshauses Hansons Auctioneers, erklärt sich den Erfolg folgendermaßen, wie er in einer Aussendung schreibt: „Ich glaub es liegt an der Kraft der Nostalgie. Dorothys Geschichte fand bei den Menschen großen Anklang.“ Und weiter: „So einfach er auch ist, Dorothy liebte diesen Baum. Er war jahrzehntelang ein fester Bestandteil von Familienfeiern. Die Tatsache, dass es ihr solche Freude bereitete, lässt an sich schon demütig werden. Es erinnert uns daran, dass Extravaganz und Exzess nicht erforderlich sind, um die Weihnachtsstimmung einzufangen.“ (red.)

