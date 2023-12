Zwei 14-Jährige in Wien von Auto angefahren und schwer verletzt

Die Jugendlichen erlitten schwere Verletzungen an Kopf und Oberschenkel.

Die beiden Buben kamen offenbar zwischen geparkten Pkw hervor. Ihr Zustand ist stabil.

Zwei 14-jährige Burschen sind am Mittwochabend in der Pfarrgasse in Wien-Liesing auf der Straße von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Die beiden Betroffenen dürften zwischen geparkten Autos hervorgekommen sein.

Sie wurden mit schweren Kopf- und Oberkörperverletzungen in den Schockraum gebracht. Nach Angaben der Wiener Berufsrettung ist ihr Zustand stabil. Augenzeugen zufolge wurden die Burschen durch den Aufprall mehrere Meter durch die Luft geschleudert. Die genaue Ursache für den Unfall ist noch unklar. (APA)