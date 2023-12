Rechtspanorama am Juridicum

Wieviel Schutz braucht die Demokratie?

Die Eskalation der Lage in Nahost infolge des Überfalls der Hamas auf Israel hat Befürchtungen einer Radikalisierung auch in Österreich wachgerufen. Was erlaubt die Meinungsfreiheit, ist die Demokratie gut genug geschützt, reichen die Mittel, um die Gefahr möglicher Anschläge zu erkennen?

DISKUTIERENDE

Lisa Fellhofer, Direktorin der Dokumentationsstelle Politischer Islam

Omar Haijawi-Pirchner, Direktor der Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst

Franz Merli, Professor am Institut für Staats- und Verwaltungsrecht der Uni Wien

Alfred Noll, Rechtsanwalt und Publizist

Susanne Reindl-Krauskopf, Vorstand des Instituts für Strafrecht und Kriminologie der Uni Wien

MODERATION

Benedikt Kommenda, „Die Presse“