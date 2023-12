Jugendliche sticht in Klassenzimmer auf Mitschülerin ein

In Cuxhaven in Niedersachsen ist ein Streit zwischen zwei Mädchen eskaliert. Eine von ihnen zückt ein Messer und verletzt die andere schwer. Der Hintergrund der Auseinandersetzung ist nicht bekannt.

Vor den Augen ihrer Mitschüler hat eine Jugendliche am Donnerstagmorgen ein Mädchen in einer Cuxhavener Schule im deutschen Bundesland Niedersachsen mit einem Messer schwer verletzt. Die Verletzte wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, wie ein Polizeisprecher sagte. Lebensgefahr bestehe nicht. Hintergrund des Messerangriffs sei eine Auseinandersetzung zwischen der Tatverdächtigen und dem Opfer. Worum es bei dem Streit ging, war zunächst unklar.

Die Tat ereignete sich im Klassenraum einer Grund- und Hauptschule im Ortsteil Lüdingworth. Ob sich auch eine Lehrkraft im Raum befand, sei noch nicht geklärt. Eine Gefahr für andere Schülerinnen und Schüler oder Lehrkräfte bestehe nicht, es bestehe keine Amoklage, betonte der Sprecher. (APA/dpa)