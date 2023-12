Falsche Frauenbilder

Mütter verbringen in Österreich immer noch mehr Zeit mit ihren Kindern als Väter. Ein Skandal, findet die Arbeiterkammer. Daten zeigen aber: Der überwiegende Teil der Frauen möchte das auch.



Am Montagvormittag flatterte ein E-Mail der Arbeiterkammer in mein Postfach, verfasst in einem alarmierten Tonfall. Es ging um die Aufteilung von Hausarbeit und Kinderbetreuung. Die Statistik Austria hat in einer aufwendigen Studie erhoben, wie viel Zeit Menschen in Österreich mit Erwerbsarbeit, Kinderbetreuung, Hausarbeit, Freizeit, Schlaf, Körperpflege, etc. verbringen.

Diese Zeitverwendungserhebung wird zirka alle zehn Jahre durchgeführt. Und sie zeigte auch diesmal: Mütter verbringen mehr Zeit mit ihren Kindern als Väter. Auch wenn sie mehr als 70 Prozent des Haushaltseinkommens beisteuern, übernehmen Mütter im Durchschnitt immer noch 61 Prozent der Kinderbetreuung. Ein Skandal, findet die Arbeiterkammer: Die Situation für Frauen in „diesem Land” habe sich seit 2008/2009 „null verbessert”, hieß es in der Aussendung. „Sie leisten immer noch die Mehrheit der Sorgearbeit – und das unbezahlt und unter größtem Druck.” Die Ergebnisse würden zeigen, „dass die aktuelle Frauenpolitik in Österreich aus den 1950er-Jahren stammt“.

Die Hälfte aller erwerbstätigen Frauen in Österreich arbeitet in Teilzeit, Mütter von Kindern unter 15 Jahren zu 72 Prozent. Ich habe es mir zur Gewohnheit gemacht, meine Freundinnen, Kolleginnen und Schulkollegen-Mamas zu fragen, ob sie gern in Teilzeit arbeiten. Das Ergebnis meiner nicht repräsentativen Langzeit-Feldstudie: Ich kenne weniger abgehetzte, verzweifelte Frauen in der Teilzeit-Falle als Mütter, die sich freuen, dass sie ihre Kinder schon am Nachmittag von der Schule abholen können.

Aber wir sind hier im besten Wirtschaftsressort Österreichs, daher will ich Sie nicht mit anekdotischer Evidenz abspeisen. Also zu den Daten: Im Mikrozensus 2022 gaben 1,06 Millionen Frauen an, in Teilzeit zu arbeiten. 419.000 von ihnen nannten als Grund, Kinder oder pflegebedürftige Erwachsene zu betreuen. Und jetzt kommt’s: Von diesen 419.000 sagten 73 Prozent, dass sie die Betreuung selbst übernehmen wollen.

Weitere 281.300 Frauen sagten, dass sie in Teilzeit arbeiten, ganz einfach deshalb, weil sie keine Vollzeittätigkeit wünschen.

Nun stimmt es schon, dass die Kinderbetreuung in vielen ländlichen Regionen Österreichs sehr zu wünschen übrig lässt, und das gehört schleunigst verbessert. Was aber nicht stimmt, ist das Bild, das die Arbeiterkammer von den Frauen in Österreich zeichnet. Die meisten sitzen nicht in der ihnen vom Patriarchat aufgezwungenen Teilzeitfalle und rackern sich mit „Care-Arbeit” (ein grauenhafter Begriff!) ab. Viele genießen einfach ihr Leben in Teilzeit – weil sie es sich leisten können.

Was Linke gern verschweigen, ist, dass das Recht auf Elternteilzeit einst eine Forderung der Frauenbewegung war. Mit der Freude über die erfolgreiche Umsetzung ist es aber offenbar nicht weit her.

Übrigens hatte ich dazu im Sommer ein interessantes Interview mit dem deutschen Soziologen Martin Schröder. Er hat Tausende Datensätze in Deutschland zur Lebenszufriedenheit von Frauen untersucht. Sein Fazit: „Ich sage nicht, dass es nie Diskriminierung gibt. Ich sage, dass es im Durchschnitt Frauen und Männern etwa gleich gut geht. Und das liegt daran, dass Frauen weitgehend bekommen, was sie wollen. Sie wollen aber nicht dasselbe wie Männer, also bekommen sie auch etwas anderes.”

Ich hoffe, dass auch Sie ein selbstbestimmtes, zufriedenes Leben führen. Und dass Ihnen ein paar ruhige Tage im Kreise Ihrer Familie bevorstehen.

