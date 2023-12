Natürlich hätten wir genug Geld für die Businessclass

via imago-images.de

Ulli sagt, dass die Einheimischen glauben, die Kokospalmen hätten Augen und würden darauf achten, nie auf einen menschlichen Kopf zu fallen via imago-images.de

Dass unsere Eltern Ärztinnen waren, hat nichts damit zu tun, dass Regina und ich Anwältin und Ärztin sind. Wir hatten Biss und Talent. Und wenn diese einheimischen Kinder brav sind und jeden Tag über die Gleise hüpfen, um in die Schule zu gehen, dann dürfen sie nach Europa kommen. Eine Weihnachtsgeschichte.

Es ist gedeckt für sechs Personen, die Stoffservietten sind als Schwäne gefaltet. Das Essen darf keine Flecken hinterlassen, weil unsere Hemden weiß und unsere Hosen, sogar unsere Unterwäsche aus Stoffen gemacht sind, die man nur chemisch reinigen darf. Die dünnen Porzellantassen sind nach unten gedreht und werden nachher vom Servicepersonal für uns richtig hingestellt. Das Besteck ist poliert. Rund um die Speiseveranda ist gemähtes Gras, aus dem zehn Stunden am Tag mehrere Arbeiter die fallenden Palmenblätter rauspicken. Ich nehme mir vor, die Namen der Arbeiter zu lernen. Der Pool ist zu warm, um darin zu schwimmen. Zu Weihnachten werden wir zurückkehren, um mit unseren Familien zusammen zu sein.

Fünf Minuten später haben wir unsere Plätze schon eingenommen. Wir riechen nach Blumenextrakt, und unsere Haare sind in raue Leinentücher eingewickelt. Zum Mittagstisch kommen wir in Bademänteln, manche haben Kopfweh, und es ist nicht leicht zu sagen, ob wir sehr krank oder sehr gesund wirken. Die Luft ist heiß und feucht hier im Dezember. Aber zu Weihnachten werden wir zurückkehren, um mit unseren Familien zusammen zu sein.

Unsere Füße sind gequetscht und spitz vom vielen Lackschuhtragen

„Wie war deine Anwendung?“, fragt mich Regina. Heute sitzt sie mir gegenüber. Sie ist blass, ihr Blick voller Angst und nach innen gekehrt wie immer. Ich lächle schmal. Meine matten Zähne absorbieren das Licht: „Das war wieder mal sehr schön. Meine Masseurin hat gesagt, dass ich entspannt bin, dabei hat sie breit gelächelt mit ihren unglaublich weißen Zähnen. Dann hat sie mich gehoben und umgedreht. Dabei haben wir auf Deutsch geplaudert.“ – „Das ist gut, wenn sie Deutsch können“, sagt Regina, sonst könnten wir uns mit denen nicht verständigen.“ Wir lachen. Regina kippt beinah um, so schwach sind ­wir vor wohlriechenden Ausdünstungen. Sie hebt einen Fuß und balanciert sich in die Sitzposition zurück. Unsere Füße sind gequetscht und spitz vom vielen Lackschuhtragen. „Unsere Masseurinnen haben so schöne breite Füße, hast du das bemerkt?“, sagt Regina. „Herrlich.“ Aber zu Weihnachten werden wir zurückkehren, um mit unseren Familien zusammen zu sein.