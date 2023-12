Freiheit und Sicherheit sind keine Gegenspieler

Replik. Teresa Exenberger stellt die Verfassungsschutzbehörden unter Generalverdacht.

In ihrem Gastbeitrag „Wie gefährlich ist mehr Sicherheit“ (17. 11. 2023) stellt Teresa Exenberger teils irreführende, wahrscheinlich einer gewissen Unbedarftheit in Hinblick auf die tatsächlichen Erfordernisse einer zeitgemäßen Terrorismusbekämpfung geschuldete Behauptungen in den Raum, die nicht unwidersprochen bleiben sollen. So behauptet Exenberger, dass selbst die „vermeintlich besten Überwachungsmaßnahmen“ nicht notwendigerweise geeignet seien, um „Terrorismus effektiv zu bekämpfen“. Was denn sonst, möchte man fragen.

Dieser Aussage ist zu entgegnen, dass Präemption, also die vorbeugende Verhinderung von Terrorismus, heutzutage in der EU fast ausnahmslos auf Erkenntnissen beruht, die durch vorwiegend digitale Überwachungsmaßnahmen generiert worden sind. Dies bedeutet eine Infiltration von virtuellen Netzwerken oder eine anlassbezogene Penetration von Kommunikation verdächtiger Extremisten. In der Regel findet diese über Peer-to-Peer-verschlüsselte Messengerdienste auf Apps wie WhatsApp, Signal, Threema oder Telegram statt. Gerade der Zugriff auf diese Daten erweist sich als grundlegend für die Verhinderung von terroristischen Anschlagsszenarien, über die sich spätere Attentäter immer wieder vorab austauschen. Ebenso kürzlich in Österreich. Die präemptive Verhinderung eines geplanten Terroraktes beim Wiener Pride-Festival oder das Vereiteln eines möglichen terroristischen Vorhabens auf dem Wiener Hauptbahnhof sind rechtzeitigen Warnungen im Vorfeld durch befreundete Nachrichtendienste zu verdanken. Wie wurden diese Daten gewonnen? Durch eine Überwachungssoftware, die auf den Endgeräten junger Islamisten, welche mit hier ansässigen Personen in Kontakt standen und die unter dringendem Tatverdacht standen, eingeschleust wurde, um entsprechende Kommunikation auf geschlossenen Messengerdienstkanälen mitverfolgen zu können. Wie funktioniert das technisch? Nicht mit der Keule eines „Bundestrojaners“, sondern mittels eines punktuellen Zugriffs auf konkrete Kommunikation. Die Zutrittsschleuse für die Intrusion sind ungewollte Sicherheitslücken bei den Software-Anwendungen. Anders als im Gastbeitrag behauptet sind diese Lücken nicht „staatlich vorgeschrieben“, sondern verursacht durch die Fahrlässigkeit der Urheber und grundsätzlich nicht verhinderbar. Daher braucht es regelmäßige Software-Updates.

Hanebüchener Vergleich

Exenberger stellt die Verfassungsschutzbehörden pauschal unter Generalverdacht, indem sie andeutet, man könne jederzeit beliebig eine konkrete Überwachung missbräuchlich auf andere Bereiche oder Personen ausweiten. So malt die Autorin ein menschen- und ­datenschutzrechtliches Schreckgespenst an die Wand. Untermauert durch einen hanebüchenen Vergleich mit einer Gesichtserkennungssoftware, die bei der Strafverfolgung – also im Nachhinein – zum Einsatz kommt.

Richtig ist, dass ein Missbrauch bei jedweder Überwachungstechnologie nie gänzlich auszuschließen ist. Ebenso sind berechtigte Datenschutzinteressen unbedingt zu berücksichtigen, genauso wie eine Rechtsschutzkomponente und eine rechtsstaatliche Kontrolle gewährleistet sein müssen. All dies ist bereits in praktisch ganz Europa umgesetzt und daher machbar. Selbst im Nachbarland Deutschland, das einen ausgeprägten Grundrechtsschutz implementiert hat. Das sollte zu denken geben.

Denn eine kontinuierlich steigende, europaweite Bedrohung durch Extremismus und Terrorismus erfordert nicht zuletzt eine angepasste Abwehrfähigkeit des Rechtsstaates. Wir sollten Freiheit und Sicherheit nicht gegeneinander ausspielen.

Dr. Nicolas Stockhammer leitet seit 2021 das Research Cluster Counter-Terrorism, Countering Violent Extremism & Intelligence an der Donau-Universität Krems.

