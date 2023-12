Michael Stavarič: In der Badewanne schwamm der Weihnachtskarpfen

Das tschechische Wort für Christkind lautet „Ježíšek“, eine Verniedlichungsform von Jesus. Das kommunistische System hatte es nicht so mit Kirchen & Co., daher dachte ich längere Zeit, dass es sich von einem anderen Wort ableitet: „Ježek“ – der Igel. Besser gesagt, das Igelchen.

Erinnern Sie sich, werte Leserinnen und Leser, an Ihr erstes Weihnachtsfest? Wir alle müssen dabei weit in unsere Vergangenheit abtauchen, doch können Erinnerungen trügerisch sein, sie verschwimmen zusehends, und zurück bleiben verschwindend wenige Dinge und Begebenheiten. Oder schlicht Stimmungen, Gefühle, Interpretationen einer Zeit, die längst vorbei ist. Wer würde dabei nicht sentimental werden? Ich erinnere mich nur noch bedingt an die ersten Weihnachtsfeste in der damaligen Tschechoslowakei, doch ich weiß, ich habe sie geliebt. Ich weiß zudem, dass wir immer einen relativ großen Baum im Wohnzimmer stehen hatten (was vielleicht auch der Tatsache geschuldet sein mag, dass ich klein und die kindliche Perspektive anders war). Ich weiß außerdem, dass in der Badewanne ein Weihnachts­karpfen schwamm (manchmal waren es auch zwei), die ich irgendwo auf einem Markt aus einem Bottich hatte fischen dürfen, und dass wir gemeinsam den Christbaum schmückten. Ich erinnere mich daran, dass wir unsere Tannenbäume damals mit sehr viel silbernem Lametta garnierten – und allerlei silbernen und goldenen Weihnachts­girlanden. Wir setzen dem Christbaum eine ­silberne Weihnachtsbaumspitze auf und schmückten die Äste mit den 1970er-Jahre-Weihnachtskugeln, die in der Tschechoslowakei angesagt waren.

Vor allem die „Reflexkugeln“ erleben dieser Tage ein Revival, sie kommen mir in diversen Vintage-Ausprägungen unter. Ich mochte sie als Kind gern, weil sie in den Ästen besonders schön erstrahlten. Mein Vater ließ es sich nie nehmen, ein goldenes Glöckchen irgendwo ins Geäst zu hängen, das zugleich eine Melodie abspielen konnte. Man zog an einer Schnur, und schon spielte das Wunderding ein Lied ab, „Jingle Bells“, um genau zu sein. Was übrigens gar kein echtes Weihnachtslied ist, es berichtet lediglich von einem Pferdeschlittenrennen in Amerika. Im Jahre 1965 wurde die Melodie als allererstes Liedgut von zwei Astronauten aus dem Weltraum übertragen, die im Scherz anmerkten, nunmehr den Weihnachtsmann höchst­persönlich bei seiner Arbeit beobachten zu ­können.

Die Weihnachtskerzen waren elektrisch

So sind meine ersten Weihnachtserinnerungen an die Tschechoslowakei, ihnen folgten etliche andere Festtage in Österreich, die mir weitaus präsenter blieben. Aus dem Weihnachtskarpfen wurde mitunter eine Gans oder Scholle, die Christbaumkugeln wurden bunter und moderner, die Weihnachtskerzen waren elektrisch, und eine Krippe stellte sich ebenfalls ein. Das war definitiv etwas, das mir in der alten Heimat nie untergekommen war, auch wenn das tschechische Wort für das Christkind „Ježíšek“ lautet, eine Verniedlichungsform von Jesus. Das kommunistische System hatte es nicht so mit Kirchen & Co., daher dachte ich längere Zeit, dass es sich von einem anderen Wort ableitet: Ježek – der Igel. Besser gesagt, das Igelchen. Ein Weihnachtsigelchen als Christkind? Warum nicht?