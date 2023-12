Christbäume sind inzwischen erlaubt in Riad

Expedition Europa: Der Filipino, der mir in Saudi-Arabien die Haare schnitt, witzelte viel, sein Heiligabend sah traditionell so aus: „Ich feiere mit Kollegen und Freunden in einer Wohnung –

mit mehreren Flaschen Whisky!“

In diesem Advent kam ich nach Riad, um Christen unter den Millionen Gastarbeitern zu fragen, wie sie in einem wahhabitischen Königreich, das christliche Kirchen und christliche Gottesdienste grundsätzlich verbietet, Weihnachten feiern. Am Migrantenmarkt in der Al-Batha-Straße quartierte ich mich ein, weil sich hier schon vor Jahrzehnten Inder aus Kerala angesiedelt hatten – dem indischen Bundesstaat mit der größten christlichen Minderheit, die ihre Existenz fast direkt auf den Apostel Thomas zurückführt. Christbäume, las ich, sind inzwischen erlaubt.

In einer fau­ligen Gasse wurden Billigfladen auf Reisbasis he­rausgebrutzelt

Ein Wochenende lang gingen mir die ­Augen über: In einem Fast Food wurde nach Einführen von Zuckerrohr in eine Maschine frisch gepresster Zuckersaft getrunken. In primitiven Schneidereien wurden aus großen kunststoffbespannten Stoffplanen einfache beige Reisetaschen genäht. In einer fau­ligen Gasse wurden auf einer verborgenen Gasflamme Billigfladen auf Reisbasis he­rausgebrutzelt. Handgreiflichkeiten sah ich zwei. Eine endete damit, dass ein tobender ägyptischer Falschparker in den Kofferraum-Käfig eines Polizeiautos geworfen wurde, ­einen Handkantenhieb in den Nacken bekam er obendrauf. In der steril ausgewalzten Sieben-Millionen-Wüstenstadt Riad ist Al Batha vermutlich die einzige Ecke, in der ­ich gern bin.