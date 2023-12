35-Jähriger tot bei Stadel in Tirol gefunden

Der Deutsche wurde seit einer Woche vermisst. Hinweise auf Fremdverschulden gibt es nicht. Eine Obduktion soll Aufschluss bringen.

Ein 35-jähriger Deutscher ist Donnerstagfrüh im Zuge einer Suchaktion von einem Polizeidiensthund tot in Reith bei Seefeld aufgefunden worden. Die Leiche des Mannes wurde, im Schnee liegend, im Bereich eines Stadels entdeckt, sagte eine Polizeisprecherin.

Hinweise auf Fremdverschulden gab es nicht. Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Obduktion zur Klärung der genauen Todesursache an, hieß es.

Der Deutsch wurde seit rund einer Woche in Seefeld in Tirol (Bezirk Innsbruck-Land) vermisst. Er war zuletzt am Abend des 13. Dezember bei einem Lokal im Ortskern gesehen worden und hatte dieses zu Fuß verlassen. Bei seiner Wohnung kam er nie an. Suchaktionen verliefen zunächst ergebnislos. Ein Unglücksfall war befürchtet worden. (APA)