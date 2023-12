Von Piggies, Puppis und Putzis

Wenn Mickey Blue Eyes auf Emma-Two-Pigs trifft: Aristokraten, Schauspieler und Mafiosi sind bei der Verteilung von Spitznamen am kreativsten.

Von früh auf bekommen manche einen Spitznamen verpasst – sei es, dass die Geschwister den Namen nicht korrekt auszusprechen vermögen; sei es, dass ihre Eigenschaften ihre Umwelt zu einem Kosenamen verleitet. Oder weil sie gar zu putzig sind. Und so werden diverse „Piggis“, „Puppis“ oder „Putzis“ bis ins fortgeschrittene Alter ihre Kindheitsnamen nicht los – insbesondere in aristokratischen Kreisen und ganz besonders in Großbritannien, wo ein „Duck Face“ für immerdar ein Entengesicht bleibt. Der Name pickt an einem wie ein Etikett, zum Jux der anderen.

In einem Interview gab neulich die wunderbar wandlungsfähige Schauspielerin Emma Thompson ihren Spitznamen preis. Als sie nach einer Promotionstour für den Film „Sinn und Sinnlichkeit“ in Taiwan zwei flauschige „Schweinchen Babes“ als Souvenir mit nach Hause brachte, nannte sie ihr Mann fortan nur noch Two-Pigs Thompson. Britischer Humor, wie er leibt und lebt. Daraus wurde später Pigs, dann nur noch P., kurz und knackig.

Die andere Sparte, die blumige Kosenamen verleiht, ist die der Berufskiller. Das Genre des Mafiafilms lebt zu einem nicht geringen Teil von Figuren mit dreiteiligen Namen. Hugh Grant spielt in „Mickey Blue Eyes“ einen Fake-Mafioso – und Emma Two-Pigs wäre ein kongenialer „Partner in crime“.

