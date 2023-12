Die Fragen und Antworten im Super-League-Streit

Der Europäische Gerichtshof hat im Super-League-Streit gegen die Uefa entschieden. Was bedeutet das?

Das am Donnerstag gefällte Urteil im Streit um die Fußball-Super-League hat hohe Wellen geschlagen. Die wichtigsten Fragen und Antworten.

1. Was hat die Uefa dem Urteil zufolge falsch gemacht?

Die Uefa hat nach Ansicht des EuGH ihre marktbeherrschende Stellung missbraucht. Denn: In der EU soll grundsätzlich ein fairer Wettbewerb gelten. Uefa und Fifa haben aber eine solche Monopolstellung, dass sie die Bedingungen für den Marktzugang von Konkurrenten diktieren können. In solchen Fällen müssen transparente und nicht diskriminierende Regeln gelten, um Interessenkonflikte zu vermeiden. Das trifft nach Ansicht der Richter aber nicht auf die Regeln der Uefa und des Weltverbands Fifa zu. Deshalb dürfen die Verbände den Spielern und Vereinen nicht verbieten, an Konkurrenzwettbewerben teilzunehmen.

2. Ist das der Startschuss für die Super League?