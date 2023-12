Gefragter Schmuck

Versteigerung. Bei Uhren als auch Juwelen wurden in diesem Jahr Höchstwerte erzielt.

Haute Joaillerie renommierter Marken wie Cartier, Bulgari oder Van Cleef & Arpels waren ebenso begehrt wie Uhren von IWC, Patek Philippe, Audemars Piguet oder Rolex.

Funkelndes Highlight bei den Juwelen-Auktionen: ein für 455.000 Euro versteigerter seltener Kaschmirsaphir mit der Größe von knapp 14 ct. Das Gutachten des Schweizerischen Gemmologischen Institutes von 2023 qualifiziert die Farbe des in der Auktion angebotenen und in ein Armband gefassten Steines als „Blue of strong saturation“ und bescheinigt damit höchste Farbsättigung. Seine Transparenz entfaltet sich in besonderer Weise aufgrund der Schlichtheit des Schliffes in Cabochon-Form. Mit seiner glatten Oberfläche ohne Facetten nimmt er die Kraft des Lichtes auf und zeigt sein einmaliges und unverwechselbares Blau.

Bei den Uhren punktete unter anderem eine IWC Il Destriero Scafusia, eine Armbanduhr mit ewigem Kalendarium und Mondphase, Doppelchronograph, Minutenrepetitionsschlagwerk und Tourbillon in Gold-Gehäuse. Die für 91.000 Euro versteigerte Rarität wurde 1993 anlässlich des 125-Jahr-Jubiläums von IWC in einer limitierten Auflage von 125 Stück hergestellt.