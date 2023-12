„Tapp Tapp Tapp“: Wie sich Rahel in die Ohren singt

In ihren Liedern umarmt Rahel gern das Skurrile. Im März bringt die gebürtige Waldviertlerin ihr Debütalbum „Miniano“ heraus. Davor gastiert sie beim FM4-Fest – und sprach mit der „Presse“ über Lyrik und Pinkelmoral.

Schon die Debütsingle 2019 war eine köstliche Mischung aus Charme und Ironie. Das von schwebenden Keyboardmotiven getragene „Tapp Tapp Tapp“ handelt davon, stets in die gleichen Fallen zu gehen und mehr zu wollen, als das Leben eigentlich hergeben will. „Bring den Rausch, hol mich hier raus, ich kotz schon fast vom Stillstand hier,“ lautet eine markante Zeile dieses Ohrwurms.

Die als Rahel Klara Kislinger im Waldviertel aufgewachsene Künstlerin wusste früh, dass sie auf die Bühne musste. „Es war nur die Frage, in welcher Form dies passieren wird.“ Die erste Option, das Schauspiel, war bald verworfen. „Ich mochte nicht, dass man immer so eine Leinwand sein musste, die darauf wartet, bespielt zu werden. Bei der Musik steht ganz einfach mein Name drauf. Ich kann mir aussuchen, wie ich aussehe, wie die Show ist, was ich auf der Bühne sage. Diese Freiheit genieße ich sehr.“

Risiken einzugehen, das lag ihr nicht von Natur aus. Rahel hat sich selbst herausfordern müssen. Etwa als Straßenmusikerin in Wien. „Ich habe auch mit anderen mitgesungen. Einfach, um mich in Situationen zu bringen, die mir eigentlich Angst gemacht haben. Wenn man das regelmäßig macht, wird man ein bisschen süchtig danach. Und man hat dann keine Angst mehr.“