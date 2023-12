Feilschen um Feuerpause: Ist die Hamas gespalten?

Ein verwundetes Kind wird in einem Spital in Rafah im südlichen Gazastreifen versorgt.

Ein verwundetes Kind wird in einem Spital in Rafah im südlichen Gazastreifen versorgt. AFP/Said Khatib

Exil-Führer Haniyeh ringt in Kairo um Geiseldeal, während die Führer im Gazastreifen erbitterten Widerstand leisten. In New York verhandelte der Sicherheitsrat über eine UN-Resolution.

Es ist eine schizophrene Situation für die doppelgesichtige Hamas-Führung. Exil-Führer Ismail Haniyeh und seine Entourage, die ihr Hauptquartier in Doha haben, verhandeln derzeit in Kairo mit dem ägyptischen Geheimdienst über Modalitäten für eine weitere Feuerpause im Gaza-Krieg. Dabei treten sie wie Diplomaten auf. Zudem stehen sie in Kontakt mit prominenten Vertretern der Fatah, der palästinensischen Konkurrenz im Westjordanland. Demnächst sollen in Kairo überdies Vertreter des Islamischen Jihad dazustoßen, der rivalisierenden Terrorgruppe im Gazastreifen.

Währenddessen kämpft die Hamas gegen die israelische Armee im Gazastreifen um ihr Überleben und die schiere Existenz ihrer Organisation. Seit zehn Wochen sind die Hamas-Kämpfer auf dem Rückzug, und sie liefern sich erbitterte Gefechte gegen die israelischen Einheiten. In Chan Yunis, der Hamas-Hochburg im Süden des Gazastreifens, hat Israel eine neue Angriffswelle gestartet. Hier vermuten die Armeechefs in Tel Aviv die beiden Staatsfeinde Nummer eins: Yahya Sinwar, den politischen Führer und Mastermind der ausgeklügelten Terroroperation des 7. Oktober, und Mohammed Deif, den militärischen Führer und Chef der Kassam-Brigaden.

Mohammed Deifs Rollstühle