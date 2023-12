Die weißen Hasen sind aus, der Hut bleibt leer

Nicht für alles ist man gewappnet. Mit der Zeit kommt mehr Schmuck für den Baum.

So wie man an früher an den Händen abgezählt hat, wie viele Tage es noch bis zu den Ferien sind oder wie viele Tage Urlaub übrig sind, zählt man diesmal die Tage, die noch für eine rechtzeitige Lieferung von Geschenken infrage kommen. Oder, viel schlimmer, wie viele Tage noch bleiben, um endlich negativ zu testen, damit man Weihnachten feiern kann, ohne alle anzustecken. Das Geschenk braucht wirklich keiner.

Wenn der 24. auf einen Sonntag fällt, müssen selbst jene, die Helden der letzten Minute sind, vorausplanen. Gar nicht vorstellbar, wie der ungewohnt ruhige Vormittag verbracht werden wird. Vielleicht mit Geschenke einpacken statt wie sonst zwei Minuten vor der Bescherung? Wenn man zu spät draufkommt, dass der Vorgänger das letzte Tixo bis auf einen Anstandszentimeter großzügig verbraucht hat? Bei Klebeband und WC-Papier gibt es keine Gnade.

Zur Ruhe kommen wird diesmal vom Kalender verordnet. So viel vorausgedacht und das ganze Jahr über noch mehr nachgedacht, nun ist Stillstand, zumindest für ein paar Tage. Da klingelt weder ein Paketbote noch jemand, der um Spenden bittet, nur das Friedenslicht wird vielleicht vorbeigebracht, und das auch nur am Land. In der Stadt stellt einem die Nachbarin ein paar Kekse vor die Tür.

Man darf auch einmal Danke sagen und nichts im Gegenzug aus dem Hut zaubern. Die weißen Hasen sind aus, das passiert auch der besten Zauberin einmal. Es ist eben nicht immer alles perfekt. Der Baum zum Beispiel, der ist dieses Jahr zwar ganz besonders schön, natürlich aus dem Waldviertel, aber der Schmuck lässt zu wünschen übrig. Viel zerbrochen, einiges lädiert, und dem Christkind fehlt nun auch das zweite Bein. Schnell nachkaufen ist verpönt, es muss eins nach dem anderen dazukommen, damit der Baum auch eine Geschichte erzählen kann.

E-Mails an: friederike.leibl-buerger@diepresse.com