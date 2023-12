Video von Studenten auf der Universitätsfassade geht um die Welt

Am Tag nach den Schüssen an der Prager Universität herrschen in Tschechien Schock und Trauer. Besonders die Aufnahmen von Studenten auf der Hausmauer erschrecken.

Nach der Bluttat in der tschechischen Hauptstadt herrschen Schock und Trauer. Noch versucht die Polizei das Motiv des Angreifers auszuforschen. Sie bringt den Schützen mit einem früheren Doppelmord in Verbindung: Ein Vater und dessen zweimonatige Tochter waren scheinbar grundlos in einem Waldstück am Prager Stadtrand erschossen worden.

Mindestens 14 Menschen hat der Schütze am Donnerstag an der Prager Karls-Universität das Leben genommen, 25 weitere verletzt. Zehn von ihnen schweben nach aktuellen Information noch in Lebensgefahr. Erschreckend sind vor allem die Bilder von Studentinnen und Studenten, die sich im oberen Stockwerk des Gebäudes entlang der Gebäudeaußenmauer verstecken mussten. Neben dem obersten Balkon, auf dem sich der Angreifer ebenfalls aufgehalten haben soll, verharren die Studierenden lange, bis sie von der Polizei am Balkon unter dem Fassadenvorsprung aufgefangen werden. (Red)