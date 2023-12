Ex-Mattersburg-Boss Pucher pumpte Geld in maroden Gastrobetrieb

Martin Pucher, Ex-Präsident des ehemaligen Bundesligisten SV Mattersburg und Ex-Chef der Commerzialbank, wird von einem Gutachten schwer belastet.

In der Causa Commerzialbank Mattersburg sind vor wenigen Tagen die ersten Anklagen erhoben worden. Ein Gutachten des Sachverständigen Karl Hengstberger, über das der „Kurier“ am Freitag berichtete, zeigt nun auf, wie Ex-Bankchef Martin Pucher Millionen Euro in die Florianihof Betriebs GmbH und die SV-Mattersburg Gastronomiebetriebs GmbH (SVM Gastro) gepumpt hat.

Laut dem „Kurier“-Bericht sollen die Bargeldübergaben von Pucher an den Geschäftsführer der Florianihof Betriebs GmbH 2010 begonnen haben, da diese Verluste geschrieben habe. Von Oktober 2013 bis Dezember 2016 sollen 1,9 Mio. Euro bar übergeben worden sein - als Umsatzaufbesserung aus der Bank. Hierfür dürfte der Florianihof sogar 231.000 Euro Umsatzsteuer gezahlt haben.

„Zusätzlich erlangte die Florianihof ab spätestens November 2013 in unredlicher Art und Weise Kreditmittel in Höhe von insgesamt 3,07 Millionen Euro, da sich die Verbindlichkeiten am Betriebsmittelkonto um diesen Betrag erhöhten“, heiße es im Gutachten. Eine Rückzahlung sei ab Oktober 2013 unter normalen wirtschaftlichen Verhältnissen nicht möglich gewesen, da hierfür die erwirtschafteten Umsatzerlöse nicht ausreichten.

Fingiertes Sponsoringkonto

Der Florianihof war bereits Ende 2013 zahlungsunfähig. Trotzdem flossen von 2009 bis 2017 rund 979.000 Euro als Sponsoring an den Fußballklub SV Mattersburg. Zusätzlich sollen zwischen 2010 und 2015 rund 1,25 Mio. Euro aus der Bank über ein fingiertes Florianihof-Sponsoringkonto an den SVM geflossen sein.

Die SVM Gastro sei ebenfalls illegal aus Geldern der Bank finanziert worden: Von Mai 2011 bis Juli 2016 flossen 563.000 Euro an Umsatzaufbesserung. Ab April 2016 gab es 2,03 Mio. Euro an Kreditmitteln für die SVM Gastro.

Aus der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) hieß es auf APA-Anfrage dazu, dass es im Verfahrenskomplex mehrere Teilgutachten gebe. Inhaltlich wurden keine Details genannt. Am Dienstag dieser Woche war bekannt geworden, dass es erste Anklagen der WKStA gibt, die sich gegen drei Personen - darunter wohl Pucher - richten. Die Ermittlungen laufen noch weiter.