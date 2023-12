Die Bilder des Jahres 2023: August bis Dezember

Was für ein Jahr. Jedenfalls wieder eines, in dem Fotografen zur richtigen Zeit am richtigen Ort zahlreiche schöne, beeindruckende, dramatische, traurige und überraschende Momente festgehalten haben. Hier folgt der zweite Teil einer Diashow: August bis Dezember 2023.

Hauptbild • An aerial view of cars stuck on a bridge surrounded by flood waters, as storm Daniel hits central Greece, in the village of Flamouli, near Trikala, Greece, September 7, 2023. REUTERS/Stergios Spiropoulos NO RESALES. NO ARCHIVES. TPX IMAGES OF THE DAY • STRINGER