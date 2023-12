Driving Home for Christmas

Mit 66 Jahren, da fängt das Leben erst an: In Deutschland stoppte die Polizei eine Frau dieses Alters, die mit einem Aufsitzrasenmäher zum Einkaufen fuhr.

Das Ganze geschah in der Nähe von Heidenheim, das ist keine Anstalt für die Seniorin, sondern eine noch abseits der Super League agierende Fußballstadt. Der Ausflug war mangels Führerscheins aber verboten, wenngleich der Rasenmäher fürs Rasen gar nicht geeignet ist, sondern nur zwölf km/h fährt. Für Chris Rea keine Option, sonst kommt er vor Weihnachten nicht zu Hause an.

Auch unsere Politiker wollen zur Bescherung daheim sein. Er habe für seine Geschenke aber nie interveniert, betont Wolfgang Sobotka, während er „Stille Nacht“ auf seinem neuen goldenen Klavier spielt. Johannes Rauch wünscht sich ganz viele Packungen Paxlovid, die er aber wieder nicht unter dem Christbaum findet. Vielleicht klappt es ja zu Ostern. Herbert Kickl feiert mit seinen „lieben Freunden“, ärgert sich aber, weil er am Himmel nur Rentiere und keine Pferde sieht („da ist beim Santa Claus dann auch der Ofen aus“).

Beate Meinl-Reisinger weiß nicht, was der Heilige Abend bringt, da sie in den freien Wettbewerb zwischen Christkind und Weihnachtsmann nicht eingreifen will. Andi Babler bleibt auf, um den Weihnachtsmann zu sehen, da dieser sein Idol ist: Ein Roter, der Geschenke bringt, aber sie nicht selbst finanzieren muss.

