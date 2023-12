Neue Geschäftsführung für Austro Control

Elisabeth Landrichter folgt Valerie Hackl ab Mai 2024 in der staatlichen Flugsicherungsbehörde.

Wien. Das Jahr geht zu Ende, und die grüne Verkehrsministerin Leonore Gewessler schafft in den zu ihr ressortierenden Unternehmen neue Fakten – personalpolitischer Natur. Erst Anfang Dezember wurde ihr Generalsekretär im Ministerium, Herbert Kasser, zum Finanzvorstand des staatlichen Straßenbaukonzerns Asfinag bestellt, er tritt den Job am 1. Juni 2024 an. Und jetzt wurde auch in der Flugsicherungsbehörde Austro Control eine neue Geschäftsführerin bestellt: Elisabeth Landrichter wird dort ab Mai 2024 Valerie Hackl nachfolgen.

Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert. Zunächst, weil Gewessler voll des Lobes für Valerie Hackl ist. Die Ministerin bedankte sich bei ihr am Freitag „für die Leistungen der vergangenen Jahre. Sie hat trotz multipler Krisen das Unternehmen mit ruhiger Hand durch Coronapandemie und Luftfahrtkrise gesteuert.“ Und: „Es ist ihr hoch anzurechnen, dass sie dabei stets auch den Beitrag der Flugsicherung für mehr Klimaschutz im Fokus hatte.“ Hackl war seit 2019 Austro Control-Geschäftsführerin.

Dennoch wurde Hackls Vertrag nicht verlängert, was zum zweiten bemerkenswerten Punkt führt: Dem Vernehmen nach ging es Gewessler vor allem darum, den bisherigen Job von Elisabeth Landrichter im Ministerium für eine Person ihres (politischen) Vertrauens zur Verfügung zu haben. Falls das Ministerium nach den Wahlen 2024 nicht mehr in grüner Hand ist.

Elisabeth Landrichter ist derzeit stellvertretende Leiterin der Verkehrssektion und Leiterin der Gruppe Luftfahrt im Klimaschutzministerium. Davor war sie unter anderem für den Flughafen Wien und in der Geschäftsführung des City Airport Train (CAT) tätig. (kor.)