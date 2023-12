Im Einsatz für die gute Sache

Humanitäres Engagement ist in der Unternehmenskultur der Österreichischen Lotterien fest verankert. Als Sponsoringpartner, aber auch durch den persönlichen Einsatz der Mitarbeiter:innen.

Beruf, Familie, Freizeitstress und all die Dinge des täglichen Lebens – wo bleibt da noch Zeit, sich für wohltätige Zwecke zu engagieren? Bei den Österreichischen Lotterien stellt sich diese Frage nicht. Pro Jahr haben alle Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, sich an fünf Tagen persönlich in den Dienst der guten Sache zu stellen – in der bezahlten Arbeitszeit. Das Zauberwort heißt „Corporate Volunteering“. Seit Beginn der Initiative 2013 haben sich Hunderte Mitarbeiter:innen für Mensch und Umwelt engagiert.

„Die Österreichischen Lotterien unterstützen eine Vielzahl an sozialen Initiativen und Projekten, doch manchmal ist es mit Geld einfach nicht getan. Wenn neue Möbel zusammengebaut werden müssen, Mahlzeiten für Bedürftige zubereitet werden sollen oder die Wände einen neuen Anstrich brauchen – dann braucht es Menschen. Wir stellen unseren Mitarbeiter:innen dafür Zeit zur Verfügung, wovon zahlreiche Organisationen sehr profitieren“, so Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien. Das Spektrum an möglichen Tätigkeiten im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programmes ist so breit gefächert wie die Aufgabengebiete der Hilfsorganisationen. Die Caritas, das Hilfswerk, die Lebenshilfe, die Wiener Tafel oder das Österreichische Rote Kreuz fanden in der Vergangenheit bereits tatkräftige Hilfe. Auch Umweltschutz ist Teil des Programmes, so wurden in den letzten beiden Jahren rund 1500 Bäume im „Wald4Leben“ gepflanzt.

Für Familien in Not

Ein Herzensprojekt ist das Kinderhospiz Lichtblickhof, wo Kinder mit schwersten und lebensverkürzenden Erkrankungen und deren Familien mit Therapietieren von einem multiprofessionellen Team individuell und bedürfnisorientiert begleitet werden. Das Therapieangebot umfasst Palliativ-, Trauma-, Trauer- und Hospizbegleitung für betroffene Kinder. Ein würdevolles Miteinander, Verlässlichkeit und Verantwortlichkeit den Familien gegenüber, sowie das Erleben von Selbstwirksamkeit und Sicherheit stehen am Lichtblickhof an oberster Stelle. Seit dem Sommer 2022 besteht am Standort Wien Penzing die Möglichkeit, in eigens eingerichteten Wohnungen zur Hospizbegleitung Familien ganzjährig über einen längeren Zeitraum zu betreuen. Mit dem neu eröffneten, barrierefreien „Schutzengelstall“ wird die stationäre Hospizbegleitung durch ambulante Therapieeinheiten ergänzt. Als gemeinnütziger Verein ist der Lichtblickhof zur Gänze auf Spenden und ehrenamtliche Helfer:innen angewiesen. Die Österreichischen Lotterien bieten – ganz im Sinne des Unternehmensleitsatzes „Playsponsible – Gemeinsam Verantwortung leben“ – beides: Sie unterstützen als Partner sowie im Rahmen des Corporate-Volunteering-Programms.