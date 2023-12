Hilfe in der Not

Die Österreichischen Lotterien unterstützen „Licht ins Dunkel“ mit 50.000 Euro.

Inflation und hohe Lebenserhaltungskosten betreffen alle Haushalte im Land, viele müssen den Gürtel enger schnallen. Aus ganz unterschiedlichen Gründen gibt es in Österreich viele Familien, die den Druck nicht nur spüren, sondern von seiner Last förmlich erdrückt zu werden drohen. Eine warme Mahlzeit auf den Tisch zu bringen, die Heizkosten zu bezahlen und die Rechnungen zu begleichen, das ist leider auch heuer für viele kaum zu bewältigen. Seit mehr als 50 Jahren ist „Licht ins Dunkel“ eine der schönsten und bedeutendsten Spendenaktionen Österreichs. Die Österreichischen Lotterien sind seit 1990 Partner von „Licht ins Dunkel“ und tragen seitdem verlässlich ihren Teil dazu bei, Menschen und Familien in Notsituationen zu unterstützen. „Die Österreichischen Lotterien beteiligen sich an der diesjährigen Weihnachtsaktion mit einer Spende in Höhe von 50.000 Euro. Schließlich bringen viele kleine und große Spenden in Summe ein Ergebnis, das Großes bewirkt. Darauf kann ganz Österreich, und alle die etwas dazu beitragen, sehr stolz sein“, so Erwin van Lambaart, Generaldirektor der Österreichischen Lotterien.