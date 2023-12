Bewaffneter Überfall auf Supermarkt: Täter flüchtete

Der Mann drohte mit einer Schusswaffe und räumte das Bargeld aus. Die Fahndung blieb bisher erfolglos.

Ein Überfall auf einen Supermarkt hat sich am Donnerstagabend in Wien-Donaustadt ereignet. Dabei betrat ein Mann um 19.30 Uhr kurz nach Geschäftsschluss eine Filiale in Hirschstetten, drohte zwei Mitarbeiterinnen mit einer Schusswaffe, nahm das Bargeld aus der Kasse an sich und flüchtete, berichtete die Landespolizeidirektion Wien.

Bei dem Vorfall wurde niemand verletzt. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Die Ermittlungen werden durch das Landeskriminalamt Wien geführt. (APA)