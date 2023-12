Auf den Spuren von Charles Darwin 

Machu Picchu, was so viel wie „Alter Berg“ bedeutet, ist eines der Highlights dieser dreiwöchigen Reise.

Machu Picchu, was so viel wie „Alter Berg“ bedeutet, ist eines der Highlights dieser dreiwöchigen Reise. Shutterstock

Diese Reise bringt sie an die beeindruckendsten Plätze Südamerikas.

Folgen Sie den Spuren von Charles Darwin und erkunden Sie entlang der majestätischen Anden die Länder Chile, Bolivien und Peru. Darwin war von der geologischen Schönheit und biologischen Vielfalt dieser Region fasziniert. Ihre Reise beginnt in Santiago de Chile und führt Sie weiter ins malerische Valparaiso und das Casablanca-Tal. Tauchen Sie in La Paz in die lebendige Kultur ein. Erkunden Sie das historische Cusco, das einstige Herz des Inkareiches, und bewundern Sie die legendäre Ruinenstadt Machu Picchu. Ihre Expedition endet in Lima, wo Sie die kulinarischen Vorzüge Perus genießen können.

Reiseverlauf

Tag 1: Ankunft in Santiago de Chile. Tag 2: Besichtigung von Santiago de Chile. Tag 3: Sie unternehmen eine City Tour durch Valparaiso, unterwegs machen Sie Halt im Casablanca-Tal. Tag 4: Heute fliegen Sie nach Calama. Zur Abenddämmerung unternehmen Sie eine Tour zum Mondtal mit imposanten Salz- und Felsformationen.

Tag 5: Der heutige Tag führt Sie unter anderem zum riesigen Salzsee Salar de Atacama. Tag 6: Rechtzeitig zum Sonnenaufgang sind Sie am Geysirfeld von El Tatio und können am Nachmittag entspannen. Tag 7: Auf ihrem Weg in den Nationalpark Eduardo Avaroa passieren Sie eine einzigartige Landschaft mit Lagunen, Salzpfannen, Vulkanen, schneebedeckten Gipfeln, Thermalquellen und Flüssen.

Tag 8: Am Morgen fahren Sie zur Lagune Hedionda, bekannt für ihre zahlreichen Flamingos. Tag 9: Heute unternehmen Sie einen Ganztagesausflug zum Salar de Uyuni, der weltgrößten Salzwüste, inklusive Haute-Cuisine-Mittagessen mitten auf dem Salzsee. Tag 10: Ihre Reise geht weiter in die bolivianische Hauptstadt La Paz. Tag 11: Ihr heutiges Ziel ist Huatajata, am Ufer des Titicacasees. Am Abend tauchen Sie ein in die mystische Welt der Kallawayas, der Naturheiler Boliviens.

Der größte Salzsee der Welt, der „Salar de Uyuni“ in Bolivien, begeistert mit einem surrealen Naturspektakel. Dreamstime

Tag 12: Mit dem Tragflügelboot fahren Sie zur Mondinsel und besuchen den Tempel der Sonnenjungfrauen. Danach geht es weiter zur Sonneninsel. Tag 13: Sie genießen die Sonneninsel, besuchen die „Große Treppe“ der Inka und den Heiligen Brunnen und fahren nach Copacabana. Tag 14: Mit dem Schnellboot unternehmen Sie einen Ausflug zu den Schwimmenden Inseln der Uros.

Mit dem luxuriösen Belmond Andean Explorer fahren Sie von Puno nach Cusco. Beigestellt

Tag 15: Heute erwartet Sie ein ganz besonderes Reiseerlebnis – der Luxuszug „Belmond Andean Explorer“ entführt Sie auf einer Strecke von 390 km durch die imposante Berglandschaft der Anden in eine Welt voll Nostalgie und Abenteuer. Tag 16: Sie steigen in Cusco aus und unternehmen eine geführte Tour durch die ehemalige Hauptstadt des Inkareiches. Tag 17: Heute besuchen Sie die Stadt Chinchero – die Bewohner dieser Gegend bewahren die handwerklichen Traditionen der Inkas.

Tag 18: Es geht nach Machu Picchu, Weltkulturerbe der Unesco und eines der sieben Weltwunder der Neuzeit. Tag 19: Sie fliegen nach Lima, wo Sie ein Abschiedsabendessen direkt am Pazifik erwartet. Tag 20: Nach der Erkundung der Altstadt von Lima fliegen Sie am Abend nach Wien zurück. Tag 21: Ankunft in Wien.

REISETERMIN & PREIS P.P. 03. 04. – 23 04. 2024 DZ ab 9890 Euro EZ ab 12.490 Euro

INKLUDIERTE LEISTUNGEN Flüge mit Air France ab/bis Wien

Inlandsflüge lt. Programm

17 Nächte in Hotels der gehobenen Kategorie und der Luxusklasse

1 Nacht an Bord des Luxuszuges „Belmond Andean Explorer“

10 Mittag- und 9 Abendessen u. a. im Spitzen-Restaurant „Gustu“

Örtliche, deutschsprachige Reiseleitung

INFOS UND BUCHUNG Kostenlos unter 0800 560 080, per Mail an service@reisethek.at oder auf www.reisethek.at

