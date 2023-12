Die Maschine hob am Donnerstag in Richtung Wien ab, musste jedoch aufgrund einer „etwaigen Rauchbildung an Bord“ wieder in der deutschen Bankenmetropole landen.

Technische Probleme haben einen Airbus der Austrian Airlines (AUA) am Donnerstag nach dem Start in Frankfurt zum Umkehren gezwungen. Die Maschine hob dort am frühen Nachmittag Richtung Wien ab, habe jedoch aufgrund einer etwaigen Rauchbildung an Bord wieder in der deutschen Bankenmetropole landen müssen, berichtet das Magazin „Austrian Wings“ in Berufung auf Passagiere.

Während die Fluggäste in Frankfurt den Airbus verlassen mussten, kamen laut dem Magazin Feuerwehrleute an Bord und inspizierten das Flugzeug. Gegenüber dem Branchenmagazin dementierten die Austria Airlines den Bericht, wonach es sich um Rauch gehandelt habe und sprach in einer Stellungnahme von einem „ungewöhnlichen Geruchsevent“, die Rückkehr sei eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen. Alle Passagiere seien zudem umgehend umgebucht worden, hieß es. Eine entsprechende APA-Anfrage ließen die Austrian Airlines am Freitag vorerst unbeantwortet. (APA)