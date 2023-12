Peace Now? Zwei Kriege auf einmal. Vom „Friede den Menschen auf Erden“ sind wir dieses Jahr zu Weihnachten so weit entfernt wie lang nicht.

Friede den Menschen auf Erden.“ Sie erinnern sich an die Botschaft? Gilt die noch? Zumindest als Wunsch? Doch die aktuelle Frage lautet eher: Ist „Friede“ ein schmutziges Wort? An sich nicht, aber es gibt Argumente gegen den Frieden. Darüber lohnt es sich vor Weihnachten nachzudenken.

Für die Kriegsindustrie war „Friede“ immer ein schmutziges Wort. Jetzt kann sie zufrieden sein: zwei richtige Kriege auf einmal. Nicht mehr nur das Nachrüsten von Diktaturen gegen das eigene Volk. Das Aufrüsten gilt jetzt sogar als moralisch. Die Umsätze sind gewaltig. Sogar die ziemlich kaputte russische Wirtschaft profitiert davon. Kriegsverbrechen geschehen. Die Menschenrechte zählen wenig in diesen Kriegen. Es war ein schlechtes Jahr.

Richtig ist: In beiden Kriegen, in der Ukraine wie in Israel, gibt es ­Argumente gegen „Peace Now“, gegen Friedensanstrengungen jetzt gleich. Wie überzeugend sind die? Die Antwort der Peace-Now-Gegner lautet: Es ist zu früh. Letztlich seien es Ahnungslose und Verräter, die ein sofortiges Kriegsende wollen, weil sie damit das Geschäft der Aggressoren betreiben. Der Vorwurf „München“ ist in dem Fall das Mindeste. Lernen Sie Geschichte! Andererseits: Wie groß muss das Elend in der Ukraine und in Gaza noch werden, bis es reicht? man auch mit dem Einschub „vielleicht“ die eigene Unwissenheit nicht kaschieren können. Oder soll er den Konsumenten von Politik und Medien signalisieren, dass man mehr weiß als sie?

Hinweis Gastkommentare und Beiträge von externen Autoren müssen nicht der Meinung der Redaktion entsprechen. >>> Mehr aus der Rubrik Gastkommentare

Beide Fälle sind kompliziert. Nachdem die Ukraine – zur Überraschung Russlands – den ersten Ansturm heldenhaft abgewehrt hat, wäre vielleicht ein Kompromiss möglich gewesen. Das ist die offene Frage. Allerdings hätte die Ukraine dabei den Donbass (den sie ohnehin nicht mehr hatte) und die Krim verloren (die schon weg war), aber darüber hinaus wäre das Land intakt geblieben.

Natürlich wäre es empörend ungerecht gewesen, und viele sagen: extrem gefährlich, dass der Aggressor auch noch belohnt wird. Daher kamen die wohlmeinenden Ratgeber: Durchhalten! Ein Sieg ist möglich! War das absurd? Wie sollte die Ukraine Russland besiegen? Der Verdacht liegt nahe, dass einige der Wohlmeinenden dabei weniger an das Wohl und Wehe der Ukraine gedacht haben als vielmehr daran, Russland den größtmöglichen Schaden zuzufügen. Und den hat jetzt die Ukraine. Friedensverhandlungen im Zermürbungskrieg wären aussichtslos. Die Hilfe der USA stockt. Und sollte Trump wiedergewählt werden, ist es aus.

Das heißt: Diejenigen, die früh begonnen hatten, auf Friedensverhandlungen zu drängen, und die dafür wild beschimpft wurden, hatten vielleicht doch recht. Wobei offen bleibt, ob solche Verhandlungen damals möglich und sinnvoll gewesen wären. Das wissen wir nicht. Es ist nicht versucht wurden.

Netanjahus Rücktritt

Und Israel? Nachdem die Palästinenser bei den vielen israelischen Parlamentswahlen in den letzten Jahren kaum vorgekommen sind, haben sie sich in einer grauen­vollen Weise ins israelische Gedächtnis zurückgemeldet. Damit ist klar, dass die Politik Netanjahus, über die Köpfe der Palästinenser hinweg Arrangements mit arabischen Staaten zu suchen, gescheitert ist. Sein gegenwärtiges Kabinett mit Rechtsextremen ist auch für die amerikanischen Freunde offenbar schwer erträglich. Und auch wer volles Verständnis für Israels Kriegsziel hat, die Hamas zu vernichten: Die Bilder aus Gaza sind kaum mehr auszuhalten. Sie schaden dem Land.

Netanjahus Rücktritt nach dem Krieg wird unvermeidlich sein, falls Israel ernsthaft an seine Zukunft denkt. Das Aufarbeiten des verhängnisvollen Erbes dieser Politik wird ohnehin schwer genug werden, vor allem in der Frage der Siedlungen. Ist ein Rückzug überhaupt denkbar? Vielleicht wäre es sinnvoll, sich an den ermordeten Regierungschef Rabin zu erinnern. Es gab ja vor 30 Jahren diesen ernsthaften Versuch, Frieden zu schließen – gegen Widerstand auf beiden Seiten. Aber dann wurde Rabin von einem jüdischen Fanatiker ermordet und der arabische Terror kam zurück.

Wenn – was zu hoffen wäre, aber für Laien nicht recht vorstellbar ist – die Hamas doch noch vollständig erledigt werden sollte und deswegen der Krieg aufhört, was käme danach? Hier beginnt erst recht die Spekulation. Falls im Zuge künftiger Verhandlungen die Idee einer Zwei-Staaten-Lösung ernsthaft wiederbelebt wird, dann ist zu bedenken, dass der Hass der Palästinenser auf Israel in den letzten Wochen unermesslich gewachsen ist. Eine Friedenslösung zwischen beiden Staaten könnte daher, wenn überhaupt, am ehesten dann funktionieren, wenn auf arabischer Seite eine Diktatur herrscht, die das Volk unterdrückt.

Friede? Nicht jetzt

Das ist eine scheußliche Vorstellung, allerdings für arabische Staaten nicht ungewöhnlich. Arabisches Ölgeld würde den Wiederaufbau finanzieren und die Regeln der Herrschaft bestimmen. Eine Utopie? Jedenfalls könnte ein neuerlicher 7. Oktober so verhindert werden. Und die „Free Palestine“-Demonstrationen der Antiimperia­listen in Europa und den USA hören dann wieder auf. Gegen den fürchterlichen Bürgerkrieg im Sudan – den Machtkampf zweier Generäle – gibt es ja im Westen auch keine Demonstrationen. Weil Israel nicht vorkommt.

Friede den Menschen auf Erden? Jetzt nicht. Vielleicht nächste Weihnachten. Sie wissen es: Die Hoffnung stirbt am Schluss.

Reaktionen an: debatte@diepresse.com

(Print-Ausgabe 23.12.2023)

Beigestellt.